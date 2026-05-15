防颱整備啟動 12組原住民族地區特搜隊成軍

內政部今天宣布防颱整備啟動以及12個原住民族地區特搜隊正式成軍。內政部長劉世芳表示，防颱整備包含氣象預警、災害應變、坡地治理、河川管理、跨域合作、在地力量各個面向，而原民地區特搜隊屬在地力量，將能提升山區自主救援能力。

內政部今天與多個部會共同舉辦「115年防颱整備記者會」，劉世芳、教育部長鄭英耀、原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、消防署長蕭煥章等人皆出席。記者會除宣布防颱整備啟動，內政部與教育部也共同宣示合作推動青年防災教育，同時宣布新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣共12個原住民族地區特搜隊成軍。

原住民族地區特搜隊是在今年3月啟動訓練，主要是為強化原鄉部落在地自救能力、發揮在地知識與地形熟悉優勢、提升偏遠地區災害應變效率，12個原住民族地區特搜隊共216人，當中原住民族比率超過9成，且人員招募上，優先以具巡山員、消防、防災士、國軍特戰或醫療背景的義消為主。

原住民族地區特搜隊除須接受地圖判讀、山域搜救、緊急醫療救護等課程，也要每年接受至少一次有轄區特性且每次不得低於8小時的義消訓練，同時隊員也必須通過專業醫師針對高山救援能力的體檢評估合格，才能執行山域搜救。

劉世芳致詞時表示，防颱整備包含氣象預警、災害應變、坡地治理、河川管理、跨域合作、在地力量各個面向，其中在地力量非常重要，因此也很感謝原民地區特搜隊成立，透過結合在地知識與專業搜救訓練，提升山區自主救援能力。

她也談到，台灣防災士截至目前為止已有13萬餘人獲得證照，希望持續培養民眾有自救、救人、救他的能力，今年以達標20萬防災士為目標，也考量開設泰語等外語班，讓在台外國人也有機會受訓。