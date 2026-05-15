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血便誤認痔瘡⋯3旬男確診直腸癌 醫籲家屬也要基因檢測

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北癌症中心院長魏柏立說，直腸癌發生率逐漸提升，呼籲腸癌病患重視基因檢測，有助擬定個人化治療策略。圖／北醫附醫提供
台北癌症中心院長魏柏立說，直腸癌發生率逐漸提升，呼籲腸癌病患重視基因檢測，有助擬定個人化治療策略。圖／北醫附醫提供

30多歲緬甸籍病人王先生，最初出現血便症狀，誤認為痔瘡，後續發現血便顏色由鮮紅轉為暗黑，且伴隨異味，確診第三期大腸直腸癌，經跨國遠距門診評估後，至北醫大體系台北癌症中心治療，以全身性化療縮小腫瘤後，以機械手術切除腫瘤，半年內腫瘤完全消失。台北癌症中心院長魏柏立說，直腸癌發生率逐漸提升，呼籲腸癌病患重視基因檢測，有助擬定個人化治療策略。

病人王先生指出，確診罹癌後，因缺乏充分醫療資訊，他一度陷入迷莽及焦慮，甚至覺得人生失去希望，後續在北醫附醫國際醫療中心安排下，他與魏柏立視訊門診，聆聽完整病情解釋與治療策略後，緊繃的心情終於放鬆，「感覺希望又回來了」，最終決定來台治療。院方先安排王先生接受基因檢測，發現蛋白檢測正常，不適合使用免疫治療，必須採取更積極治療模式。

王先生為第三期直腸癌合併多顆淋巴結轉移，為局部晚期直腸癌，院方採全程術前治療（TNT），將全身性化療提前整合於術前進行，有助於縮小腫瘤、降低遠端轉移風險，增加手術成功率，為中晚期直腸癌病人帶來更佳預後，此為醫界針對二至三期腸癌的主流治療趨勢，經治療後原本超過4公分的腫瘤明顯縮小，後續接受機械手臂手術切除腫瘤。

魏柏立表示，大腸癌治療目標也不再僅止於控制疾病或延長存活，而是進一步兼顧生活品質，讓病人在治療後仍能維持良好日常生活，也就是直腸癌治療的核心目標「不只是存活，而是追求更好的生活。」以王先生治療為例，醫療團隊整合基因檢測、全程術前治療與精準手術，量身規畫最適切的治療方案，讓他術後恢復良好。

近年來除了年輕族群直腸癌的發生率逐漸上升外，腸癌病患更應重視完整基因檢測、個人化治療策略，以及家族風險評估與追蹤。魏柏立指出，MMR檢測已列入癌症確診病患的常規檢查，不僅是訂定治療策略關鍵，也是病患與家族健康管理的重要依據，檢測結果若為胚系突變者，顯示具有遺傳性癌症風險，除長期追蹤外，「病患家屬也需接受基因檢測，以利早期預防與篩檢。」

北醫 緬甸 癌症

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