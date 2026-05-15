漢他疫情郵輪1乘客入境台灣 疾管署下午2點釋疑

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，疾管署先前說明，掌握乘客及船員名單無台灣公民。不過疾管署將於下午2點召開臨時記者會說明一名洪迪亞斯號外籍乘客於我國檢驗陰性情形。

世界衛生組織WHO於今年5月4日發布疾病爆發通報，荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於航行南大西洋期間發生漢他病毒安地斯型群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。

疾管署當時經詢問相關乘客，確認郵輪上並未有台灣人。不過疾管署今將由署長羅一鈞召開臨時記者會，說明一名洪迪亞斯號外籍乘客於我國檢驗陰性情形。