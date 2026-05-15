移工勞保給付遭疑釀結構性風險 勞動部：整體繳比領多40億元

近日網路流傳，加保勞保的移工請領條件及給付計算與本國勞工相同，形成結構性風險。勞動部今天澄清，移工也有繳保費，且外籍被保險人整體繳的比領的多新台幣40億元。

近期網路流傳「勞保中的外籍被保險人參加勞保請領條件，還有給付計算與本國勞工相同，已形成結構性風險」，勞動部對此發布聲明澄清並說明。

勞動部表示，移工與本國勞工一樣都有自己應負擔、也就是要繳的保費，根據統計，114年度外籍被保險人繳交的勞保個人負擔，總額為63.4億元，但是外籍被保險人領走的給付為22.9億元，也就是說，外籍被保險人整體繳的比領的多40億元。

另外，針對網路流傳「勞動部對移工比對本國勞工好，導致財務問題」，勞動部指出，此為錯誤訊息，勞保有繳保費才有給付，給付包含傷病、失能、家屬死亡給付等項目。

勞動部表示，經過查證，107年至114年外國籍的被保險人請領勞保家屬死亡給付，占整體給付支出僅0.15%，因此不會因為這單一給付項目，就造成勞保財務問題。

勞動部強調，勞保是納費互助、風險分攤的社會保險，不論是本國籍、外國籍勞工權益都相同，呼籲民眾轉發訊息時記得多多查證。