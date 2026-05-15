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交通部試辦機場開放多元計程車載客 6月高雄先行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部今（15）日公告修法，開放試辦多元計程車至機場載客，若影響機場營運秩序，最重可終止其載客資格。民航局表示，預計6月擇日在高雄機場試辦。

根據現行規定，排班計程車須領有專用登記證、禁止違規攬客等，但並不開放多元計程車前往機場載客，為提升國際機場旅客服務品質，維持機場交通秩序，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務計程車營運模式日趨普遍，交通部今日公告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，將於5月17日生效。

《民用航空機場客運汽車管理辦法》開放試辦多元計程車至機場載客，機場公司、民航局台北國際航空站及高雄國際航空站得擬具預約計程車進入機場營運試辦計畫，報經民航局核准，公告於機場網站後實施。

此外，參與試辦多元化計程車業者有違反該機場之試辦計畫、影響該機場營運秩序，得要求限期改善，屆期未改善者，得暫停10日至30日或終止其參與試辦之資格。

民航局表示，目前規劃6月擇日在高雄機場試辦，高雄國際航空站將公告開放業者申請，經審查合格的業者及其計程車駕駛人，依民用航空機場客運汽車管理辦法及試辦計畫營運。

交通部指出，這次明定預約計程車試辦法源依據，由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，以評估其對機場營運、交通秩序、排班計程車營運及旅客服務品質影響，作為未來政策調整參考。

高雄 交通部 民航局

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