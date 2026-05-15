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影／搶救少子化 幼教團體籲政府提真正有感的家庭支持政策
全國幼教團體上午在台大校友會館舉行聯合記者會「支持家長‧呵護孩子‧搶救少子化」，呼籲政府提出真正有感的家庭支持政策，以有效減輕年輕家庭的育兒壓力。
面對台灣少子化問題持續惡化，繼日前全國家長團體公開發聲後，中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、中華國際幼兒文教總會、中華民國兒童教保聯合總會，今日再串聯全國幼教及教保團體共同上午在舉行記者會，針對育兒支持、補助平權、友善育兒環境及少子化國家戰略等議題提出具體建言。
幼教團體代表表示，第一線最了解家庭育兒壓力的，除了家長，就是每天陪伴孩子成長的教育與教保現場。近年來，高房價、高物價、育兒與教育成本持續攀升，讓許多年輕家庭面臨沉重壓力。
根據最新家長調查顯示，超過五成家長表示，如果政府支持到位，願意再生一胎。這代表，台灣不是沒有希望，而是政府必須真正提出「讓家長有感」的政策。因此，出席的幼教團體正式公開支持家長團體所提出的相關訴求，呼籲政府，提高育兒津貼政策、推動補助平權、發放育兒幣、打造友善育兒環境、建立跨部會少子化國家戰略。
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