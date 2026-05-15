雨彈升級！3縣市豪大雨特報 山區慎防坍方、溪水暴漲

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。豪雨：花蓮縣山區，大雨：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署發布花蓮縣秀林鄉大雷雨即時訊息，持續時間至13時13分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度。