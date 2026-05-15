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花蓮台東大雷雨 有短延時強降雨、9級強陣風發生
中央氣象署發布花蓮縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時34分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。影響地區：花蓮縣豐濱鄉、台東縣成功鎮、台東縣長濱鄉。
中央氣象署說，避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。確保船員作業安全，隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化。雷雨期間應儘速進入船艙，避免接觸未接地金屬物品或停留在甲板。沿海民眾暫停活動，儘速尋找安全地點避難。
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