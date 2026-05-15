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女性更年期最怕1個字！睡不好、腰變粗、情緒更不穩 醫提醒保持肌肉是關鍵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
更年期後，隨著荷爾蒙、睡眠、肌肉與代謝系統同步改變，身體的「餘裕」會逐漸減少，因此許多女性開始出現睡眠變淺、腰圍增加、腦霧與痠痛等問題。示意圖。圖／123RF
更年期後，隨著荷爾蒙、睡眠、肌肉與代謝系統同步改變，身體的「餘裕」會逐漸減少，因此許多女性開始出現睡眠變淺、腰圍增加、腦霧與痠痛等問題。示意圖。圖／123RF

許多女性進入更年期後，會逐漸出現一種「身體不像以前」的感覺，以前工作忙碌、熬夜後睡一覺就能恢復，如今卻可能因一次疲累，連續好幾天都提不起精神，甚至晚睡一下，就出現心悸、頭暈、胃脹、情緒不穩等狀況。不少人會認為只是「年紀到了」，但醫師提醒，更年期其實不只是停經，而是女性健康軌道重新改變的重要轉折點，若忽略身體發出的訊號，未來十年、二十年的健康方向，可能從此出現差異。

醫學期刊《Maturitas》整理更年期女性身體變化時提到「脆弱化（Frailty）」概念，指的不是已經生病，而是身體維持穩定與修復的能力開始下降。精準預防醫學會理事長張家銘表示，年輕時身體像有許多備用能量，即使壓力大、睡不好，也還有能力修復；但更年期後，隨著荷爾蒙、睡眠、肌肉與代謝系統同步改變，身體的「餘裕」會逐漸減少，因此許多女性開始出現睡眠變淺、容易疲倦、情緒起伏、體力下降、腰圍增加、腦霧與痠痛等問題。

張家銘指出，真正的老化很多時候不是從皺紋開始，而是從恢復力下降開始。許多人將更年期視為婦科問題，但從系統醫學角度來看，更年期其實是全身系統重新調整的過程，當雌激素下降後，會一路影響粒線體能量製造、肌肉修復、血糖穩定、脂肪代謝、免疫平衡、慢性發炎與自律神經調節，因此不少女性會發現，明明飲食與生活習慣沒變，卻比以前更容易胖、情緒更不穩，也更容易疲累。

其中最容易被忽略的，是肌肉流失，張家銘表示，很多女性只在意體重數字，但真正流失的往往是肌肉，肌肉不只是力量來源，更與血糖穩定、脂肪燃燒、降低發炎與保護骨骼密切相關。更年期後，身體會逐漸從「肌肉代謝模式」轉向「脂肪儲存模式」，因此即使體重沒有大幅增加，仍可能出現腰圍變大、體力變差等情況。

研究也發現，握力下降、走路速度變慢，都可能是未來脆弱化的重要訊號，更年期後最怕的不是胖，而是「虛」，因為身體一旦逐漸失去肌力與修復能力，後續可能一路往慢性發炎、代謝失衡、跌倒甚至失能方向發展。

除了荷爾蒙變化，長期壓力與睡眠不足，也是造成更年期失衡的重要原因，張家銘指出，許多女性長期處於高壓狀態，白天工作、晚上照顧家庭，腦袋幾乎沒有真正休息。研究顯示，壓力荷爾蒙長期偏高，會促使肌肉流失、脂肪增加與慢性發炎，而睡眠品質變差，又會進一步影響血糖、食慾、情緒與荷爾蒙平衡。

張家銘表示，睡眠不只是休息，更是身體重要的修復時間，若長期睡不好，粒線體修復效率下降，發炎也會慢慢累積，整體代謝節奏容易失衡，因此許多女性會出現「明明很努力，身體卻愈來愈累」的感覺。

面對更年期，張家銘認為，不是放著不管的「順其自然」，而是應該「順勢調整」。包括規律建立肌肉量，如快走、深蹲、核心訓練與抬腿運動；重新經營睡眠習慣，固定睡眠節律、減少藍光刺激；以及穩定血糖與降低發炎，增加蛋白質、蔬菜、好油脂與原型食物攝取，減少高糖與超加工食品，都有助維持代謝與修復能力。

張家銘也提醒，許多人以為健康檢查正常就代表沒事，但不少變化其實在抽血異常前就已經開始，因此除了數值，更應留意肌肉量、腰圍、睡眠品質、壓力狀態與體力恢復能力等變化。更年期不只是女性老化的開始，也可能是人生重新照顧自己的契機，透過及早調整生活模式，仍有機會維持良好的行動力、恢復力與生活品質。

更年期 血糖

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