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立榮航空勤務人員換新裝 聚焦實務機能性

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
立榮航空勤務服務團隊全新制服正式上線，由左至右分別為冬季飛行夾克、夏季款上衣、背心(飛行夾克內裏)及冬季款上衣，褲裝則具備伸縮彈性以符合同仁工作上的實務需求。業者提供
立榮航空勤務服務團隊全新制服正式上線，由左至右分別為冬季飛行夾克、夏季款上衣、背心(飛行夾克內裏)及冬季款上衣，褲裝則具備伸縮彈性以符合同仁工作上的實務需求。業者提供

立榮航空宣布，勤務服務團隊即日起全面更換新一代制服，包括機坪作業及行李託運勤務人員。此次迎來的制服大改款，不僅蒐集第一線同仁的意見反饋，更是聚焦「極致穿著機能」與「高效率作業便利性」兩大設計理念，結合企業精神與視覺美學，展現立榮航空專業和充滿活力的服務品牌形象。

立榮航空表示，機場勤務人員是守護飛安與作業順暢的幕後英雄，長期在戶外高溫或風雨環境下執行航機引導、貨物裝卸等高強度工作，制服不只是專業識別，更是確保作業效率與安全的核心裝備，而新一代制服針對布料彈性、透氣排汗及耐磨係數進行全面優化，提供同仁更好的舒適感。

新款制服上衣採機能性POLO衫剪裁，夏季款是以「松霧綠」為主基調，搭配後肩及側身的「墨鈦灰」撞色設計，選用高機能冷感排汗布料，減輕同仁在高溫機坪作業時的悶熱與負擔；冬季款則改以「墨鈦灰」為主色加上「松霧綠」點綴，並提升布料厚度，讓同仁穿著時多一分溫暖與安心。

褲裝的部分，選用特殊比例的彈性纖維混紡布料，具備極佳的四向伸縮彈性滿足了同仁的實務需求，此外，布料兼具耐磨與易去汙特性；褲管兩側的立體式口袋，能放置手持無線電等執勤器材，大幅提升其實用性。

冬季外套採用時尚感十足的飛行夾克設計，外觀是「墨鈦灰」和「軍綠色」的拼接色系，強化視覺對比並具有警示功能，外層選用頂級防風防水尼龍布料，能抵禦機坪強風和驟雨，確保同仁在不同天候下的作業安全及舒適性，其內裡是可拆卸式設計，也可獨立作為背心穿著，應對台灣多變的氣候環境。

立榮航空勤務人員制服全新上線後，不僅展現了企業形象年輕化，更體現對基層作業環境的關懷，勤務團隊將以全新精銳面貌投入地面服務，持續提供旅客更安心、高品質的服務體驗。

立榮航空勤務人員制服大改款，聚焦「極致穿著機能」與「高效率作業便利性」。業者提供
立榮航空勤務人員制服大改款，聚焦「極致穿著機能」與「高效率作業便利性」。業者提供

立榮航空勤務人員制服大改款，結合企業精神與視覺美學，展現其專業和充滿活力的服務品牌形象。業者提供
立榮航空勤務人員制服大改款，結合企業精神與視覺美學，展現其專業和充滿活力的服務品牌形象。業者提供

立榮航空 高溫 制服

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