C肝病毒消除就沒事？台大醫研究：肝癌機率高2倍 合併脂肪肝風險再增

衛福部將赴世界衛生大會（WHA）周邊活動，分享我國消除C肝成果。不過，台大醫院近期一項研究顯示，多數C肝患者可藉口服抗病毒藥物清除病毒，肝癌風險降低約8成，但C肝感染恐導致病人代謝異常，逾5成患者同時患有脂肪肝，即使用藥消除體內肝炎病毒，罹患肝癌風險仍比沒有脂肪肝的C肝患者高出2倍，若為重度脂肪肝，風險再增2倍。

新竹台大內科部主治醫師張鈺屏說，C肝病毒感染會導致病人代謝異常，產生胰島素阻抗並導致脂肪堆積，衍生代謝性脂肪肝及第二型糖尿病等疾病，C肝患者罹患脂肪肝比率約4至8成，平均比率達55%，一般族群罹患脂肪肝比率則為30%至38%，至少有10%差距，若細分治療前後，C肝患者治療前45%有脂肪肝，治療後比率仍達36%，也就是3分之1病人治療後仍有罹患肝癌風險。

台大團隊研究發現，C肝患者於病消除除後，仍存在代謝性脂肪肝風險，這類患者罹患肝癌風險，比起無脂肪肝患者增加2倍，若區分脂肪肝嚴重程度，罹重度脂肪肝患者相較輕度脂肪肝患者，風險高出2倍；此外，若罹患糖尿病及糖尿病前期，患者即使消除體內C肝病毒，相較無血糖異常者，罹肝癌風險高出2倍，顯示代謝異常在病毒消除後，仍持續導致肝臟致癌機制。

台大醫院副院長高嘉宏說，口服抗病毒藥物可讓病毒性肝炎病情獲得良好控制，我國已達世衛組織C肝消除目標，但臨床上發現，接受口服抗病毒藥物後，病人體內病毒雖消除，仍有患者產生肝癌，尤其代謝脂肪肝病會在病毒清除後發揮影響力，呼籲罹患B、C肝民眾，除使用抗病毒藥物後，若合併代謝異常脂肪肝，應定期追蹤與醫師討論，「不是病毒消除後就過著幸福快樂的日子。」

台大醫院內科部消化系主任劉俊人建議，代謝異常脂肪肝改善生活習慣最為重要，若為酒精相關脂肪肝患者，應減少酒精攝取，同時建議限制飲食熱量攝取，每周至少維持3次運動，每次時間150分鐘以上，患者應控制體重，下降自身體重5%，若為身材較瘦患者，則應減重3%，通常體重下降後，脂肪肝就能改善，若病情進展至肝纖維化，進一步以肝纖維儀、肝臟切片等追蹤。