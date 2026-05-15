熟悉AI和網路社群 26歲「茶三代」運用優勢找發展方向

台灣茶市場競爭激烈，大葉大學校友26歲簡誌宏仍看好台灣茶發展潛力，退役後返回嘉義投入自家茶廠生產行列，從拂去晨露到翌日凌晨完成烘焙，了解每個工序及成敗原因，朝向製作出不同風味的茶未來進軍對岸與日本。

簡誌宏的祖父原本種蔬菜和竹筍，40多年前改種茶樹，進而興建和泰製茶所；簡誌宏的父親本來做水電，因製茶需要人手就回家工作，製成的烏龍茶以自家茶廠名稱賣給大盤商，利潤有限。簡誌宏看在眼裡，決定為自家茶葉建立品牌和另闢行銷管道以提高附加價值。

簡誌宏今表示，家裡茶廠非大型公司企業，較沒人事管理問題，所以選讀大葉人資公關系，希望學習行銷與品牌經營，求學期間他修習人力管理、公關危機處理、行銷企劃與影像處理等課程，萌生為自家茶廠行銷的念頭，畢業前夕與老師洪文仲討論職涯方向，在老師鼓勵下決定退伍後直接回家鄉嘉義，跟家人到太和茶區製茶。

「茶三代」簡誌宏雖自小看到家人忙進忙出製茶，也知道製茶很辛苦，但本身從事才了解一年採茶4至5次，他家茶園約1公頃多，每次製茶過程兩天，清晨5點先到茶園拂去露水，採茶工進園摘採，茶葉被帶回茶廠萎凋、靜置到乾燥、烘焙，忙到翌日凌晨1點多才休息。

他說，建立自有品牌和行銷管道非一蹴可幾，現在是資訊爆炸時代，年輕人可善用數位工作和社群平台，平常務農與銷售中他若發現不懂的地方就上網找資料自我充實，也可透過網路社群和消費者互動。

他觀察國內外茶市場，評估台灣茶較適合前進對岸和日本，將先拍攝自家茶的故事上網分享，同時研發自家烏龍茶獨特風味，逐漸打開市場。他以自己為例，想從事農業的年輕人可善用本身優勢，結合專業知識和科技，走出一條有別於傳統的路。