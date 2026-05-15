上擎天崗「朝聖」記得帶雨具 午後山區需留意局部短暫陣雨

擎天崗因凌晨「野戰」風波，不少民眾冒雨上山朝聖。雖然鋒面遠離，西半部降雨趨緩，不過，西半部午後山區仍需留意局部短暫陣雨，記得攜帶雨具。

天氣風險公司表示，各地仍受殘餘水氣影響，局部雲量偏多，降雨已明顯減緩，僅剩零星短暫陣雨。今天水氣也有減少趨勢，中北部將由原本陰偶雨天氣轉為多雲、較穩定的型態，南部普遍為晴時多雲。西半部午後山區仍需留意局部短暫陣雨。

周末台灣附近持續受偏東風影響，西半部大致為晴時多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨機會，高溫約30至32度、低溫約21至25度，偏暖偏熱且日夜溫差擴大。

中央氣象署說，今天鋒面位於巴士海峽，台灣東半部地區及北海岸有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東半部沿海地區有局部短延時豪雨發生的機率，基隆、大台北地區、恆春半島及馬祖、金門亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部短延時大雨發生的機率。