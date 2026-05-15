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國泰航空6月起登機時間提前 起飛前15分鐘關閉閘口

中央社／ 台北15日電

國泰航空今天宣布，自6月1日起，所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，提醒乘客留意登機證上的登機時間，並準時前往登機閘口準備登機。

為提供顧客順暢、安心及準時的搭機體驗，國泰航空發布新聞稿表示，將調整航班登機及閘口關閉時間。

國泰航空指出，自6月1日起，所有國泰航空航班的登機閘口將於起飛前15分鐘關閉，較現行安排提早5分鐘，而所有在香港國際機場出發的國泰航空航班也將提前5分鐘開始登機。

國泰航空表示，航班的準時表現一直是顧客十分重視的因素，航班出發延誤的其中一個原因，是有乘客較晚到達登機閘口或未現身，基於航空安全規定，必須將相關乘客的寄艙行李從飛機貨艙卸下，此程序或會導致航班延誤，並影響其他已準時到達登機閘口的乘客。

國泰航空指出，這次5分鐘的調整，目的在確保顧客繼續享有順暢的登機體驗，而登機後有充裕時間安頓，同時幫助航班準時起飛。

國泰航空呼籲，乘客留意登機證上所列明的登機時間，並準時前往登機閘口準備登機，以確保登機流程暢順，航班準時出發，並為機上所有乘客帶來更愉快的旅程。

國泰 國泰航空 香港

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