快訊

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

台灣寶可夢中心開賣9款新品！耿鬼悠遊卡、婚禮皮卡丘上市 網嘆：黃牛又開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

大雷雨開炸花蓮台東 粉專：花東沿海有雷雨帶發展

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
目前花東沿岸一帶已有雷雨帶發展，吉安、壽豐、豐濱、長濱一帶已有較大雨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前花東沿岸一帶已有雷雨帶發展，吉安、壽豐、豐濱、長濱一帶已有較大雨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

花東沿海有雷雨帶發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠根據最新監測，目前花東沿岸一帶已有雷雨帶發展，吉安、壽豐、豐濱、長濱一帶已有較大雨勢，宜蘭蘭陽溪以南、花蓮、台東今天白天要特別注意瞬間大雨、雷擊、強陣風發生。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已經發布大雨特報，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時41分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低能見度。警戒區域：花蓮縣、台東縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大雷雨 吉安 花蓮

延伸閱讀

對流雲系發展旺盛「花蓮縣大雨特報」 注意雷擊及強陣風

大雷雨開轟！花蓮這些區域慎防短延時強降雨、強陣風 避免水上活動

鋒面發威！大雨特報再南移 8縣市恐一路炸到明天

大雨往南移了！8縣市大雨特報 恐一路下到明天

相關新聞

上擎天崗「朝聖」記得帶雨具 午後山區需留意局部短暫陣雨

擎天崗因凌晨「野戰」風波，不少民眾冒雨上山朝聖。雖然鋒面遠離，西半部降雨趨緩，不過，西半部午後山區仍需留意局部短暫陣雨，記得攜帶雨具。

大雷雨開炸花蓮台東 粉專：花東沿海有雷雨帶發展

花東沿海有雷雨帶發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠根據最新監測，目前花東沿岸一帶已有雷雨帶發展，吉安、壽豐、豐濱、長濱一帶已有較大雨勢，宜蘭蘭陽溪以南、花蓮、台東今天白天要特別注意瞬間大雨、雷擊、強陣風發生。

休旅車卡平交道影響8列車原因曝光 81歲翁疑精神不濟撞護欄

今天清晨6時02分，發生1輛休旅車卡在彰化縣花壇鄉花秀路平交道的車禍事故，經彰化警分局調查後，肇事的81歲林姓老翁疑因神不濟，自撞鐵路平交道紐澤西護欄，林男受傷送醫，車子經堆高機移開後， 7時04分恢復交通，計影響8列車次，警方將釐清肇事原因。

故宮「真假乾隆」策展人看台電「真假于右任」 品質有段差距

此刻正在故宮北院展出的書法展「真假乾隆」，由故宮書畫文獻處處長何炎泉策展，抓出乾隆題詩書法中由他人代筆的「假乾隆」。何炎泉指出，乾隆忙於朝政、本就沒有太多時間練書法，如今故宮所藏書畫中大量的乾隆題跋，多數是由臣子代筆，「影子寫手」高達五位。元代趙孟頫所繪的「鵲華秋色圖」是乾隆的愛畫，他在畫中九次題跋，其題字風格流暢，疑為張照代筆。何炎泉也透露判斷「真假乾隆」的秘訣，如果題字結構混亂、收筆拖泥帶水，肯定是「真乾隆」。

中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

今天出門還是要帶雨具！宜花東陣陣大雨 全台午後雷陣雨

鋒面已南移巴士海峽，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠西半部天氣穩定許多，󠀠偏東風吹拂的關係，󠀠宜花東容易下雨，󠀠伴隨陣陣大雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。