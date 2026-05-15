大雷雨開炸花蓮台東 粉專：花東沿海有雷雨帶發展

此刻正在故宮北院展出的書法展「真假乾隆」，由故宮書畫文獻處處長何炎泉策展，抓出乾隆題詩書法中由他人代筆的「假乾隆」。何炎泉指出，乾隆忙於朝政、本就沒有太多時間練書法，如今故宮所藏書畫中大量的乾隆題跋，多數是由臣子代筆，「影子寫手」高達五位。元代趙孟頫所繪的「鵲華秋色圖」是乾隆的愛畫，他在畫中九次題跋，其題字風格流暢，疑為張照代筆。何炎泉也透露判斷「真假乾隆」的秘訣，如果題字結構混亂、收筆拖泥帶水，肯定是「真乾隆」。

2026-05-15 00:09