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大雷雨開炸花蓮台東 粉專：花東沿海有雷雨帶發展
花東沿海有雷雨帶發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新監測，目前花東沿岸一帶已有雷雨帶發展，吉安、壽豐、豐濱、長濱一帶已有較大雨勢，宜蘭蘭陽溪以南、花蓮、台東今天白天要特別注意瞬間大雨、雷擊、強陣風發生。
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已經發布大雨特報，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時41分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低能見度。警戒區域：花蓮縣、台東縣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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