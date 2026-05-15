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對流雲系發展旺盛「花蓮縣大雨特報」 注意雷擊及強陣風
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
氣象署說，今天鋒面位於巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨，並有局部短延時大雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有短延時大雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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