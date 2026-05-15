凌晨醒來就睡不著！中醫5解方對抗「早醒型失眠」：別吃太清淡

現今社會許多人都有失眠的問題，如何改善睡眠品質並好好休息呢？一名網友發文，他在睡覺時常常在凌晨3、4點醒來，有時甚至睡不回去，讓他很困擾。對此，有中醫師指出改善早醒型失眠的5種方法，包含晚餐不要過度清淡、睡前降低大腦警覺感、放鬆橫膈膜與胸廓、白天一定要曬太陽與補充相關營養，幫助民眾不吃藥也能安穩入睡。

一名網友在Threads發文，表示自己近期經常在凌晨3點或4點突然「自然醒」，雖然沒做惡夢，是以很平靜的狀態醒來，但「睡不回去」讓他非常困擾，有時候還會伴隨憂鬱的情緒，於是請教網友該如何改善這種情況，他只想好好睡覺。

此文一出，有一位中醫師回應，指出原PO的情況為「早醒型失眠」，並提供除了吃藥以外的5種改善方式：

一、晚餐不要過度清淡

許多人減肥反倒會出現失眠的症狀，建議在晚餐時補充適量蛋白質、少量的好油脂、適量澱粉，應避免空腹睡覺，也不要吃高糖分的宵夜或用酒精助眠。

二、睡前降低大腦警覺感

睡前1小時盡量不要與朋友討論壓力的話題、不要滑刺激性的短影音、更不要看工作的訊息，可以透過泡腳、腹式呼吸、伸展四肢與聽固定節奏音樂來降低大腦的警覺感。

三、放鬆橫膈膜與胸廓

許多有早醒型失眠症狀的人睡覺時仍然在用力呼吸，建議做胸椎伸展、肋骨呼吸、貓牛式與側胸呼吸的訓練，能夠改善胸悶型失眠。

四、白天一定要曬太陽

白天的太陽光能幫助體內褪黑激素節律的正常化，並穩定皮質醇曲線，能夠提升夜間深度睡眠的比例。建議早上起床後出門曬10到20分鐘的太陽。

五、補充幫助睡眠的營養

例如鎂、甘胺酸、茶胺酸、色胺酸來源食物、Omega-3，或白天吃維生素B群。

該醫師最後提醒，如果長期嚴重早醒則要格外留意，可能是焦慮症、睡眠呼吸中止、憂鬱、荷爾蒙變化或自律神經失調導致。

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