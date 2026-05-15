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東半部今明仍溼答答 不排除短時豪雨…西半部午後雷雨開轟

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
原本的西南風區域已經明顯往西、往南調整到廣東沿岸一帶，離開台灣附近，雖然廣東沿岸有旺盛對流發展，但是並不會影響台灣的天氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
原本的西南風區域已經明顯往西、往南調整到廣東沿岸一帶，離開台灣附近，雖然廣東沿岸有旺盛對流發展，但是並不會影響台灣的天氣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

西半部天氣逐漸好轉，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，高壓偏東風水氣逐漸進入東半部，今天到明天東半部有雨，尤其今天要注意局部大雨甚至短時豪雨發生機會，西半部則是留意午後配合熱力發展的雲層帶來的局部短暫陣雨或雷雨

吳聖宇表示，原本的西南風區域已經明顯往西、往南調整到廣東沿岸一帶，離開台灣附近，雖然廣東沿岸有旺盛對流發展，但是並不會影響台灣的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

豪雨 廣東 雷雨 天氣動態

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