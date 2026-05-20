網友驚：根本手搖店等級！純喫茶「金萱青茶」成為無糖茶手搖平替新寵

圖／統一企業提供

習慣每天來一杯手搖飲的你，是否也開始覺得價格變高、排隊變久？當一杯手搖飲動輒40元起跳，「想喝但有點貴、又不想等」成為許多手搖控的心聲。近來消費者開始尋找能兼顧風味、價格與便利性的替代選擇，也讓超商冷藏茶逐漸走入日常，「手搖平替」風潮正在發酵。

純喫茶新出的「無糖金萱青茶」就在社群被熱議，不少網友一喝後發現「根本是無糖茶手搖平替」、「不用排隊就能喝到手搖感」，也讓無糖茶市場出現新寵。

手搖平替新選擇！現在大家更在意「茶感是否更自然，像不像現泡」

過去消費者選擇無糖茶，多半以解渴、清爽為主；但隨著飲茶習慣改變，現在大家對無糖茶的期待，早已不只是「不甜」而已，而是開始追求更接近現泡茶的香氣與口感體驗。近年消費者對茶飲的偏好，也逐漸從濃重刺激，轉向「清爽、耐喝、有回甘感」的風味，一瓶無糖茶是否順口、茶香是否自然、入口後能不能保有回甘層次，都成為年輕族群挑選的重要關鍵。

也因此，越來越多人開始將超商茶作為日常新選擇。除了24小時都能買到、不用排隊等待外送、價格相對親民之外，消費者也越來越重視「穩定性」，像是手搖茶攤的無糖茶偶爾會因不同茶種、店員操作、冰塊不同而讓風味起伏大，不小心就會踩雷，而一些市售無糖茶每次入口雖都能維持一致口感，但往往茶葉新鮮感卻不如預期。因此近期主打使用高山茶葉與冷藏製程的純喫茶金萱青茶，一推出就吸引許多網友讚賞，打破了瓶裝茶不易喝到新鮮茶感的限制，掀起不少「超商也能喝到接近現泡感」的討論話題。

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純喫茶「無糖金萱青茶」 從茶葉到製程，媲美「手搖感」

純喫茶「無糖金萱青茶」選用海拔1000公尺以上的金萱茶葉，本身帶有淡雅清香與自然甘甜，相較一般青茶更具層次。

製程上，透過專利焙火工法讓茶香更乾淨，再搭配冷研磨技術，降低苦澀感，讓口感更細緻。關鍵在於全程0－7°C冷藏配送，鎖住茶葉剛泡好的風味。

實際飲用，不少消費者形容入口清爽、尾韻回甘，「很接近現泡茶的感覺」，讓它被視為手搖平替首選。

社群掀起「一秒上高山」挑戰 金萱青茶成最新無糖茶話題

這股「手搖平替」熱潮，近期也從線上一路延燒到線下。最近在社群上，有不少網友發起「一秒上高山」趣味挑戰，在辦公室、通勤途中，只要喝下一口金萱青茶，就用誇張方式演繹彷彿瞬間置身高山茶園的反應，讓「喝一口像上山」成為近期熱門話題。這類輕鬆又有記憶點的短影音內容，也成功吸引年輕族群跟風拍攝與分享，讓金萱青茶在短時間內快速累積社群聲量。不同於過往廣告偏重功能溝通，這次則透過更生活化、具畫面感的方式，將高山茶清香、回甘的口感體驗轉化成大家願意主動參與與討論的社群語言，也讓更多消費者開始好奇：「這瓶到底有多像現泡高山茶？」進一步帶動實際購買與嘗鮮話題。

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超商冷藏茶，正在升級成日常標配

純喫茶「無糖金萱青茶」的爆紅，不只是單一產品現象，背後反映超商飲品的角色正逐漸改變。對於習慣每天來一杯手搖飲的人來說，不必再糾結排隊與價格和口感之間的取捨。走進住家附近的7-ELEVEN，就能輕鬆入手這款話題新品，親自感受這場正在發生的「茶飲平替革命」。