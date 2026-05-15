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國中教育會考明天登場 賈新興：午後注意零星短暫雨
未來10天大致清晨有零星短暫雨，午後轉有零星短暫雨的天氣型態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，其中，下周三至24日太平洋高壓偏強，高溫悶熱。
明天、周日適逢國中教育會考，賈新興說，明天，基隆、大台北東半部、中投山區及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、台南以南及宜花東轉有局部短暫陣雨。周日，東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉義以南轉有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周一，東北角、宜蘭及台南至高雄沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、雲林以南及宜花東有零星短暫雨。下周二，新竹以南沿海及花東沿海有零星短暫雨，午後高屏有局部短暫雨，各地山區及大台北東半部至宜花東有零星短暫雨。
他說，下周三，苗栗以南沿海及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區及北北基宜花有局部短暫雨。下周四，午後苗栗以北山區及宜蘭有局部短暫雨，花蓮及台中以南山區亦有零星短暫雨。下周五，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區、台中以南及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後南投以南山區及宜花山區有零星短暫雨。24日，雲林至高雄沿海有零星短暫雨，午後竹苗山區及宜花山區有零星短暫雨。
短期候候趨勢，賈新興說，今天起至6月5日，整體降雨相對以偏少的機率較高。之後至6月15日，降雨有略轉偏多的趨勢。6月16日至30日，降雨再轉以偏少的機率較高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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