快訊

找到人了！擎天崗情侶野戰全程直播 轄區警方將通知到案說明

吃宵夜不只發胖這麼簡單！專科醫：睡前3小時吃東西還會增失智症風險

MLB／教頭證實鄧愷威「目前」就是先發 17日戰遊騎兵預計用球數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

心儀女神口飄屍臭味「吃口香糖也沒用」！男超崩潰...醫警告：嚴重恐罹癌

香港01／ 撰文：田中貴
口臭示意圖。圖/AI生成
口臭示意圖。圖/AI生成

曖昧令人困惑心動，通常將對方幻想到非常美好。台灣1名男生卻因1事而突然「重返現實」，因他有次和心儀的女神約會外出時，發現她有口臭，而是是飄出「屍臭味」的級數。

原PO在Threads表示，心儀女生外貌「完全是我的菜」，有次外出卻發現對方有口臭，「不是一般沒喝到水的口臭，是那種體內散發出來的屍臭味」，自己習慣會隨身攜帶口香糖，於是給她吃2顆口香糖，結果「還是雙重味道，口香糖帶口臭」。

原PO指出， 從小就覺得父親「嘴巴很臭」，若在車上開冷氣，「整台車都是口臭味」，心儀女神竟然等級和父親一樣，「真的完全無法釋懷這件事」。

文章引來大量網友討論，有人直指「口臭真的很糟糕，無法接受」，但亦有關心健康問題、「會不會其實是你的鼻子有問題？」、「帶她看醫生，就可以有下一次約會」、「要不要請她去健康檢查？」、「可以委婉的跟她說，有可能是牙齒問題，也有可能是身體出現狀況，這種可以改善的情況，千萬別輕易放棄」、「好奇問一下，這麼嚴重的口臭，你最初認識她就聞到，為什麼還會對她有興趣呢？」。

牙醫黃斌洋曾解釋，人體口腔是體內所有管道的出口，其向下一路通往咽喉、呼吸道、消化道及泌尿道，當有蛀牙或牙周病時，口腔內存在許多細菌，會有一股特殊的「垃圾腐爛味」，即使牙齒健康，但鼻腔或鼻竇發炎蓄膿，就會產生特殊「腐臭起司（起司）味」。

此外，患有腎衰竭或尿毒症的患者，口氣變成「阿摩尼亞」氣味，一旦消化系統不佳，嘴巴會有好像廚餘的「食物酸臭味」。胃腸肝膽科醫師戴豪彣曾處理一宗個案，男病人「嘴巴散發濃厚異味」，同時頻繁出現腹部悶脹和打嗝等病徵，胃部感染幽門桿菌，而且罹患「胃腺癌」。

延伸閱讀：

每日刷牙仍口臭　醫生：八成口臭味藏在舌苔　教你如何正確清理

74歲母躺病床6歲女兒餵奶　中國自然受孕最高齡產婦近況曝光惹議

文章授權轉載自《香港01》

口臭 台灣 女神 蛀牙

相關新聞

休旅車卡平交道影響8列車原因曝光 81歲翁疑精神不濟撞護欄

今天清晨6時02分，發生1輛休旅車卡在彰化縣花壇鄉花秀路平交道的車禍事故，經彰化警分局調查後，肇事的81歲林姓老翁疑因神不濟，自撞鐵路平交道紐澤西護欄，林男受傷送醫，車子經堆高機移開後， 7時04分恢復交通，計影響8列車次，警方將釐清肇事原因。

國道拖救車3特徵不可不知 高公局：務必索取這2張自保

駕駛人行駛國道遇到車輛故障或碰撞事故，導致車輛無法駕駛時，往往處於急迫狀態，需要緊急拖救服務。高速公路局表示，為了保障用路人權益並確保待援效率，高公局已建立國道特約拖救車管理制度。民眾尋求拖救服務時，務必正確辨識「高速公路局特約拖救車」，才能在發生爭議時，獲得權益保障。

北方出現「少見氣流型態」 鄭明典曝觀察重點：恐影響台灣整個梅雨季

「少見的氣流型態」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，在台灣北方，850百帕可以看到風速稍強的順時針旋轉氣流，一般的高氣壓環流內部風速通常偏弱。相對應的高層，在200百帕可以看到高度折曲的強風帶，這在梅雨季很少見。

故宮「真假乾隆」策展人看台電「真假于右任」 品質有段差距

此刻正在故宮北院展出的書法展「真假乾隆」，由故宮書畫文獻處處長何炎泉策展，抓出乾隆題詩書法中由他人代筆的「假乾隆」。何炎泉指出，乾隆忙於朝政、本就沒有太多時間練書法，如今故宮所藏書畫中大量的乾隆題跋，多數是由臣子代筆，「影子寫手」高達五位。元代趙孟頫所繪的「鵲華秋色圖」是乾隆的愛畫，他在畫中九次題跋，其題字風格流暢，疑為張照代筆。何炎泉也透露判斷「真假乾隆」的秘訣，如果題字結構混亂、收筆拖泥帶水，肯定是「真乾隆」。

中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

心儀女神口飄屍臭味「吃口香糖也沒用」！男超崩潰...醫警告：嚴重恐罹癌

曖昧令人困惑心動，通常將對方幻想到非常美好。台灣1名男生卻因1事而突然「重返現實」，因他有次和心儀的女神約會外出時，發現她有口臭，而是是飄出「屍臭味」的級數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。