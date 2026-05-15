滯留鋒面遠離仍有殘餘水氣…全台零星降雨 氣溫回升愈來愈熱

目前滯留鋒面已南壓至巴士海峽一帶，並持續遠離台灣。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雖仍受殘餘水氣影響，局部雲量偏多，但降雨已明顯減緩，僅剩零星短暫陣雨。

他說，今天起環境逐漸轉為偏東風，水氣也有減少趨勢，中北部將由原本陰偶雨天氣轉為多雲、較穩定的型態，南部普遍為晴時多雲；不過西半部午後山區仍需留意局部短暫陣雨。

至於東半部天氣，林孝儒表示，因轉為迎風面，且東風帶來的水氣略增，天氣仍較不穩定，為陰有短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，他說，今天北部至東北部高溫約26至28度、低溫約22至24度；中南部至花東地區高溫約28至30度、低溫約23至26度。

周末台灣附近持續受偏東風影響，林孝儒表示，西半部大致為晴時多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨機會，高溫約30至32度、低溫約21至25度，偏暖偏熱且日夜溫差擴大；東半部則因位處迎風面，雲量較多，且仍較容易有短暫陣雨，預估要到周日降雨情況才會較為減緩，高溫約26至28度、低溫約21至23度。

今天起隨鋒面遠離，各地天氣將逐漸穩定下來，林孝儒表示，氣溫也會回升偏熱，外出活動做好防曬並多補充水分，同時留意早晚溫差變化。不過轉為迎風面的東半部仍須留意降雨影響，局部不排除有較大雨勢，注意雨天行車安全。

他說，初步預測下周台灣附近以南風環境為主，暫無明顯鋒面系統南下，天氣相對穩定，型態上偏向午後局部降雨為主，氣溫則偏暖偏熱，逐漸回到夏季型天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。