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北方出現「少見氣流型態」 鄭明典曝觀察重點：恐影響台灣整個梅雨季

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
在200百帕可以看到高度折曲的強風帶，這在梅雨季很少見。此為200 hPa高空天氣圖。圖／取自鄭明典臉書
在200百帕可以看到高度折曲的強風帶，這在梅雨季很少見。此為200 hPa高空天氣圖。圖／取自鄭明典臉書

「少見的氣流型態」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，在台灣北方，850百帕可以看到風速稍強的順時針旋轉氣流，一般的高氣壓環流內部風速通常偏弱。相對應的高層，在200百帕可以看到高度折曲的強風帶，這在梅雨季很少見。

鄭明典表示，接下來要觀察的，不是最近會不會下雨，而是這樣的氣流型態，會不會影響整個梅雨的強降雨天氣系統，進而影響台灣整個梅雨季的雨量。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

在台灣北方，850百帕可以看到風速稍強的順時針旋轉氣流，一般的高氣壓環流內部風速通常偏弱。此為850 hPa風場圖。圖／取自鄭明典臉書
在台灣北方，850百帕可以看到風速稍強的順時針旋轉氣流，一般的高氣壓環流內部風速通常偏弱。此為850 hPa風場圖。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典

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