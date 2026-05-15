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北方出現「少見氣流型態」 鄭明典曝觀察重點：恐影響台灣整個梅雨季
「少見的氣流型態」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，在台灣北方，850百帕可以看到風速稍強的順時針旋轉氣流，一般的高氣壓環流內部風速通常偏弱。相對應的高層，在200百帕可以看到高度折曲的強風帶，這在梅雨季很少見。
鄭明典表示，接下來要觀察的，不是最近會不會下雨，而是這樣的氣流型態，會不會影響整個梅雨的強降雨天氣系統，進而影響台灣整個梅雨季的雨量。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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