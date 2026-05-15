休旅車卡平交道影響8列車原因曝光 81歲翁疑精神不濟撞護欄

今天清晨6時02分，發生1輛休旅車卡在彰化縣花壇鄉花秀路平交道的車禍事故，經彰化警分局調查後，肇事的81歲林姓老翁疑因神不濟，自撞鐵路平交道紐澤西護欄，林男受傷送醫，車子經堆高機移開後， 7時04分恢復交通，計影響8列車次，警方將釐清肇事原因。

台鐵公司指出，今天清晨06時02分，彰化到花壇間花秀路平交道發生一輛休旅車撞到平交道護欄，造成致彰化到花壇間東正線暫時無法使用，以西正線單線雙向行車，到7時04分將休旅車拖移至路線外，彰化到花壇間恢復雙線正常行車，列車共影響8列126分鐘。

彰化警分局表示，在接獲花秀路平交道車禍事故後，花壇分駐所立即派遣備勤警員黃士展、林沂蓁到場查看，發現是81歲的林姓老翁，疑因精神不濟，自撞鐵路平交道紐澤西護欄導致人車損傷，並造成花壇鄉三處鐵路平交道交通停擺堵塞。

消防局救護車趕到現場，檢視林姓老翁查傷勢，發現胸口挫傷、手腳擦挫傷，即送往彰化基督教醫院治療，並無大礙。

警方檢測林姓老翁，酒測值0，會再行通知他製作依車禍製作談話紀錄。至於，鐵路平交道交通阻塞情形，由熱心民眾駕駛堆高機排除故障車輛，在7時05分恢復交通順暢。

林姓老翁駕駛的休旅車，撞上彰化花壇花秀路平交道護欄卡住，動彈不得，最後由熱心民眾用堆高機移開，才恢復鐵路交通。 圖／警方提供