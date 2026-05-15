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「看男公館搶鑽石」活動限時三天 上男公館官方IG 有機會得鑽石

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《男公館》宣布已賣出影集全球IP版權，台灣之光受到國際肯定。圖／達騰娛樂 提供
《男公館》宣布已賣出影集全球IP版權，台灣之光受到國際肯定。圖／達騰娛樂 提供

即將於5月15日NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出的台灣影集《男公館》，正式宣布KC Global Media Asia買下影集全球IP版權，未來可望於台灣以外地區看到各國的《男公館》，繼《男公館》攻下《好萊塢報導》等六大國際外媒報導之後，再一次被國際肯定，備受國內外矚目。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的台灣影集《男公館》，故事是從一個鑽石貪念而偷了鑽石展開的黑色喜劇，因此劇組特別為了回饋收看首播的觀眾，舉辦「看男公館搶鑽石」活動，把握5月15日起三天看首播，活動辦法請上男公館官方IG (@ace.drama2025) ，送出 GIA認證且市價超過萬元 的天然鑽石。

第一、二集除了男公關們大秀身材之外，更有兩位客串演員溫昇豪與柯叔元展開精彩的同台飆戲，簡直演技大PK，為了這場黑吃黑對峙戲，劇組特別於夜晚遠至荒郊野外拍攝，就是為了呈現雙方廝殺的對決感，柯淑元還準備全劇組的宵夜應戰，而溫昇豪拍完這場戲，直接向製作人陳奕提出要求，希望未來有機會一定要演男公關，當下陳奕馬上說：「如果開始籌備第二季《男公館》，昇豪哥是第一位必演的男公關，敬請期待。｣

5月15日《男公館》於NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出。圖／達騰娛樂 提供
5月15日《男公館》於NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出。圖／達騰娛樂 提供

在劇中擔任女客人的王彩樺、Vicky(屈嫂)和賴林恩，在第一、二集均有熱情享受男公關的福利橋段，與擔任男公關的吳思賢、羅宏正、石知田、周予天有直接互動劇情，製作人陳奕說：「記得當時剛好是彩樺姐唱片宣傳期，謝謝她百忙之中來支持我們，Vicky姐也是一通電話，她還瞞著屈哥來體會男模會館的服務，之前宣傳時碰到屈哥還立刻道歉，希望他不會介意。｣而兩位的演出超乎預期，現場歡笑不斷，根本沒有照稿演出，全部70%臨場發揮，特別是陳奕與王彩樺的對戲，擔任女恩客的王彩樺簡直是演技大爆發，事後陳奕看到拍攝畫面，直呼這段畫面一定想辦法不讓老婆看到。

於本週五5月15日晚上十點播出的《男公館》，除了在NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV(香港及澳門)，另外5/24晚上十一點在三立都會台播出及Singtel TV(新加坡)於6月8日播出。

溫昇豪 陳奕 鑽石

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