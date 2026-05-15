聽新聞
0:00 / 0:00
今天出門還是要帶雨具！宜花東陣陣大雨 全台午後雷陣雨
鋒面已南移巴士海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西半部天氣穩定許多，偏東風吹拂的關係，宜花東容易下雨，伴隨陣陣大雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因大氣環境不穩定，水氣仍多，今天中午到傍晚，熱力作用，各地都要留意午後雷陣雨，尤其山區注意瞬間大雨，建議出門還是要帶雨具。
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域：花蓮縣花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，持續時間至上午9時12分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。