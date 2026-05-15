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大雷雨開轟！花蓮這些區域慎防短延時強降雨、強陣風 避免水上活動

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域：花蓮縣花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，持續時間至上午9時12分。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域：花蓮縣花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，持續時間至上午9時12分。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域：花蓮縣花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，持續時間至上午9時12分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。

氣象署說，戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。確保船員作業安全，隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化。雷雨期間應儘速進入船艙，避免接觸未接地金屬物品或停留在甲板。

今天鋒面位於巴士海峽，中央氣象署說，台灣東半部地區有短暫陣雨，並有局部短延時大雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有短延時大雨發生的機率。

大雷雨 花蓮

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