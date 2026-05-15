聽新聞
0:00 / 0:00
大雷雨開轟！花蓮這些區域慎防短延時強降雨、強陣風 避免水上活動
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域：花蓮縣花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，持續時間至上午9時12分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。
氣象署說，戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。確保船員作業安全，隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化。雷雨期間應儘速進入船艙，避免接觸未接地金屬物品或停留在甲板。
今天鋒面位於巴士海峽，中央氣象署說，台灣東半部地區有短暫陣雨，並有局部短延時大雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有短延時大雨發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。