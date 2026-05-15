國道拖救車3特徵不可不知 高公局：務必索取這2張自保

駕駛人行駛國道遇到車輛故障或碰撞事故，導致車輛無法駕駛時，往往處於急迫狀態，需要緊急拖救服務。高速公路局表示，為了保障用路人權益並確保待援效率，高公局已建立國道特約拖救車管理制度。民眾尋求拖救服務時，務必正確辨識「高速公路局特約拖救車」，才能在發生爭議時，獲得權益保障。

高公局呼籲民眾在國道接受拖救服務前，先注意3大項目：

第1，車身外觀與統一標識。高公局說，所有經高公局核准的特約拖救車，其全車外漆必須為標準的「黃色」。除了醒目的車色外，車門兩側應以清晰字體噴塗以下資訊：拖救公司名稱、服務電話及該車的拖救車輛編號。這些標識是特約拖救車的基本配備。若外觀未符合上述規範，即非高速公路局特約拖救車。

第2，服務車輛與人員專屬證件。高公局表示，合法的國道特約拖救車，前擋風玻璃明顯處應放置載有梅花圖形、高公局局徽、核發年度及拖救車編號的「國道拖救車輛識別證」。服務人員在執行作業前，亦須出示由高公局核發，載有駕駛員姓名、照片、所屬公司及證件編號的「拖救服務工作證」。建議用路人在確認識別證與工作證與現場車輛、服務人員相符後，再接受拖救服務。

第3， 國道車輛拖救服務契約三聯單。高公局表示，在進行任何拖救動作（如上架、吊掛或拖拉等）之前，拖救業者須主動出示「國道車輛拖救服務契約三聯單」。建議用路人先核對三聯單上登記的拖救廠商、車輛、服務人員、拖救項目、拖救起終點及費用（第三聯背面印有主要項目收費標準），確認無誤後，於「車主及駕駛人簽章」欄位簽名，才可同意業者進行拖救作業。

高公局表示，用路人若對現場出現的拖救車有任何疑慮，最保險的做法是撥打高公局「1968」免付費客服專線。用路人可要求客服人員核對現場拖救車的車號，確認其是否為高速公路局目前登錄在案的特約車輛。若業者有任何不當收費或服務問題，用路人亦可透過高公局各區養護工程分局拖救車申訴專線進行申訴。

高公局北區養護工程分局提醒，在高速公路若需拖救服務，務必確認自身安全後於安全處或護欄外撥打1968，並確認執行拖救服務為高速公路局特約拖救車，拖救後務必索取拖救服務契約三聯單的車主聯（第三聯），及向拖救公司索取「統一發票」，以作為日後申訴或檢舉憑據。