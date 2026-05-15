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文大生救人喪命 1圖看被溺水者抓住怎麼辦…專家：能岸上救就別下水
文化大學李姓學生救溺喪命，外界惋惜。防溺游泳教育品牌「像一條魚 LikeAFish」臉書粉專發文，遺憾奇蹟沒有發生，「沒經過訓練，別下水救人」。他建議大眾，能岸上救援就不要下水救援，要記得教育部一直在推廣的救援5步「叫叫伸拋划」。
1. 叫：大聲呼救示警，讓現場的人知道有意外狀況，可以過來協助。
2. 叫：打電話求援，除了現場大叫以外，也可以撥打119或110；在海邊可以撥打118；若手機沒有訊號時，可以撥打112。
3. 伸：利用延伸物品，在岸上伸東西給溺者抓，例如樹枝、木頭、竹子、皮帶、自拍棒、釣竿、柺杖；或是將衣服、褲子脫下來接在一起也可以。
4. 拋：拋擲浮具，溺者離岸邊太遠，可以改拋擲浮具，如救生衣、救生圈、游泳圈、手臂圈、浮板、空寶特瓶、保冷冰箱等。
5. 划：利用大型浮具划過去，溺者離岸邊太遠，拋擲也接觸不到，可以利用大型浮具，如衝浪板、SUP、獨木舟等，划到溺者旁邊，再想辦法把人帶回來。
被溺者抓住該怎麼辦？「像一條魚 LikeAFish」創辦人蕉哥表示，溺者為了呼吸，下壓救者上浮。救援者下潛至深處，溺者想呼吸會本能放手。救援者游出水面，拉開與溺者距離，安撫溺者並重新思考救援對策。
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