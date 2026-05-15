快訊

川習會拋「中美建設性戰略穩定關係」 陸學者解讀「有意思」在哪裡

羅技PRO X2 SUPERSTRIKE滑鼠開箱！實測點擊回饋黑科技 辦公、玩電動1秒切換

自小客車撞平交道護欄！台鐵彰化至花壇一度單線雙向行車 影響8列126分

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號山蘊！化身GABA烏龍茶 專家細數優點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣原生山茶「台茶24號─山蘊」，開發成高機能GABA烏龍茶。圖／農業部提供
台灣原生山茶「台茶24號─山蘊」，開發成高機能GABA烏龍茶。圖／農業部提供

被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的台灣原生山茶「台茶24號─山蘊」，開發製成GABA烏龍茶。農業部表示，唯一純台灣山茶品種「台茶24號─山蘊」新應用，農業部茶改場透過特殊製茶工藝，開發成高機能GABA烏龍茶。

農業部在臉書粉專表示，GABA烏龍茶，又稱為佳葉龍茶，是一種經特殊「無氧發酵」工藝製作的高機能茶，跟傳統茶葉相比，更不容易發生心悸或失眠，有放鬆、舒緩壓力，提升睡眠品質的效果。茶改場成功提升GABA與茶胺酸含量，不僅符合高品質GABA茶標準，更帶有木質、菇蕈與糖炒栗子般的溫潤甜香，風味層次獨具特色。

這款來自台灣山林的原生茶種，農業部表示，不只是珍稀，更具備優異的抗病與抗逆境能力，適合有機友善栽培，也是推動林下經濟的重要作物。從保育原生種，到打造高值化機能茶飲，台茶24號「山蘊」GABA烏龍茶是台灣茶產業的新突破，更是山林永續與地方產業共好的最佳示範。

農業部 茶葉 工藝

延伸閱讀

迎接國際茶日！7-ELEVEN「不可思議茶BAR、CITY TEA現萃茶」限時優惠

全家聯名五桐號新品報到！Let's Tea神還原泰式奶茶、杏仁凍青茶

「全家」攜PABLO推芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕！ 五桐號聯名新品報到

NOKE忠泰樂生活攜手伊日藝術計劃！邀請國內外藝術家進駐 呈現春日藝術企劃《自由的房間》

相關新聞

南部今天大雨機率驟降？ 吳聖宇1張圖說明原因 山區午後仍可能雷雨

今天鋒面位於巴士海峽，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近高壓外圍的偏東風，已經逐漸來到台灣附近，而且是相當深厚的偏東風，自低到高層都存在，偏東風氣流夾帶的水氣也正在接近台灣東岸。定量降雨預報顯示，今天到明天東半部有明顯降雨，尤其是今天，花東地區有局部大雨，甚至短時豪雨發生的機會，務必要多加留意。

今防對流胞突襲 吳德榮：周末國中會考轉晴熱如夏 午後恐雷雨

今晨鋒面雲系南移，結構減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，降水回波大多在海峽南部及東側海面，南部有局部降雨，桃園有濃霧。

彰化休旅車清晨撞鐵路平交道 影響8車次126分

一輛休旅車今天上午約6時02分許，行經彰化縣花壇鄉花秀路平交道時，不明原因撞上平交道護檔而卡住，約7時04分排除，共有8列車次受影響，時間合計為128分鐘，肇事原因由鐵路警方調查中。

文大生救人喪命 1圖看被溺水者抓住怎麼辦…專家：能岸上救就別下水

文化大學李姓學生救溺喪命，外界惋惜。防溺游泳教育品牌「像一條魚 LikeAFish」臉書粉專發文，遺憾奇蹟沒有發生，「沒經過訓練，別下水救人」。他建議大眾，能岸上救援就不要下水救援，要記得教育部一直在推廣的救援5步「叫叫伸拋划」。

國道拖救車3特徵不可不知 高公局：務必索取這2張自保

駕駛人行駛國道遇到車輛故障或碰撞事故，導致車輛無法駕駛時，往往處於急迫狀態，需要緊急拖救服務。高速公路局表示，為了保障用路人權益並確保待援效率，高公局已建立國道特約拖救車管理制度。民眾尋求拖救服務時，務必正確辨識「高速公路局特約拖救車」，才能在發生爭議時，獲得權益保障。

故宮「真假乾隆」策展人看台電「真假于右任」 品質有段差距

此刻正在故宮北院展出的書法展「真假乾隆」，由故宮書畫文獻處處長何炎泉策展，抓出乾隆題詩書法中由他人代筆的「假乾隆」。何炎泉指出，乾隆忙於朝政、本就沒有太多時間練書法，如今故宮所藏書畫中大量的乾隆題跋，多數是由臣子代筆，「影子寫手」高達五位。元代趙孟頫所繪的「鵲華秋色圖」是乾隆的愛畫，他在畫中九次題跋，其題字風格流暢，疑為張照代筆。何炎泉也透露判斷「真假乾隆」的秘訣，如果題字結構混亂、收筆拖泥帶水，肯定是「真乾隆」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。