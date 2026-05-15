「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號山蘊！化身GABA烏龍茶 專家細數優點

被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的台灣原生山茶「台茶24號─山蘊」，開發製成GABA烏龍茶。農業部表示，唯一純台灣山茶品種「台茶24號─山蘊」新應用，農業部茶改場透過特殊製茶工藝，開發成高機能GABA烏龍茶。

農業部在臉書粉專表示，GABA烏龍茶，又稱為佳葉龍茶，是一種經特殊「無氧發酵」工藝製作的高機能茶，跟傳統茶葉相比，更不容易發生心悸或失眠，有放鬆、舒緩壓力，提升睡眠品質的效果。茶改場成功提升GABA與茶胺酸含量，不僅符合高品質GABA茶標準，更帶有木質、菇蕈與糖炒栗子般的溫潤甜香，風味層次獨具特色。

這款來自台灣山林的原生茶種，農業部表示，不只是珍稀，更具備優異的抗病與抗逆境能力，適合有機友善栽培，也是推動林下經濟的重要作物。從保育原生種，到打造高值化機能茶飲，台茶24號「山蘊」GABA烏龍茶是台灣茶產業的新突破，更是山林永續與地方產業共好的最佳示範。