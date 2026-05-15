鋒面往西推移 粉專：南部今只小飄雨 山區有望大雨對水情有一丁點幫助
今天天氣依然不穩定，不過，周末將放晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天偏東風將明顯增強，交會區域也會逐步往西調整，「可以想像成鋒面被慢慢往西推移」。不過，由於大氣環境仍相當不穩定，中午到傍晚期間，中、南部地區仍特別容易出現雷陣雨。如果雷雨帶發展旺盛，還是要注意間歇性大雨發生。
北部地區下雨機率相對較低，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若有零散雨帶通過，仍有局部短暫飄雨機會。宜花東留意較大雨勢，受到偏東風吹拂影響，迎風面的宜蘭、花蓮、台東因地形抬升作用，全天降雨機率偏高，局部地區可能出現較大雨勢。
中央氣象署發布濃霧特報，馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。
周末國中教育會考登場，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著高壓逐漸籠罩，水氣將明顯減少，西半部逐步放晴，僅需留意午後局部雷陣雨即可，東半部雲多偶陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部平地雖然只有小飄雨一下，但山區雨勢其實不小。雨量不算太多，但對近期偏吃緊的水情來說，多少還是有一丁點幫助，能下多少是多少了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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