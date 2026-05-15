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南部今天大雨機率驟降？ 吳聖宇1張圖說明原因 山區午後仍可能雷雨
今天鋒面位於巴士海峽，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近高壓外圍的偏東風，已經逐漸來到台灣附近，而且是相當深厚的偏東風，自低到高層都存在，偏東風氣流夾帶的水氣也正在接近台灣東岸。定量降雨預報顯示，今天到明天東半部有明顯降雨，尤其是今天，花東地區有局部大雨，甚至短時豪雨發生的機會，務必要多加留意。
吳聖宇說，相對的，周三、昨天影響台灣的西南風，將會逐漸向西調整退縮，原本預期今天在中部以南地區降雨會增多，但是現在看起來似乎不易發生。由於偏東風較強且更早靠近，西南風退走，因此中部以南地區缺乏出現較多降雨的條件。不過，今天、明天在中南部山區有午後陣雨或雷雨出現的機會，周日甚至到下周一在中南部山區午後都還是有陣雨或雷雨發生的可能性。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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