南部今天大雨機率驟降？ 吳聖宇1張圖說明原因 山區午後仍可能雷雨

今天是全國兒童安全日，時代力量黨主席王婉諭昨表示，為了改善行人地獄的問題，政府編列六六四億元的道安預算，然而兒童死傷人數不減反升，過去四年來，增幅約為百分之卅四，其中又以自行車事故最為驚人，要求行政院訂定「二○三○年兒童交通零死亡、傷亡減半」的目標。

2026-05-15 00:00