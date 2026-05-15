今防對流胞突襲 吳德榮：周末國中會考轉晴熱如夏 午後恐雷雨
今晨鋒面雲系南移，結構減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，降水回波大多在海峽南部及東側海面，南部有局部降雨，桃園有濃霧。
吳德榮表示，今天大氣仍不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，東半部機率高，且有局部雷陣雨，北部氣溫略升。仍應注意對流胞帶來的雷擊、強風及瞬間強降雨。今天北部20至29度、中部20至33度、南部20至34度、東部20至33度。
為期兩天的國中教育會考明天和周日舉行，吳德榮表示，明天、周日鋒面續南移至巴士海峽，天氣好轉，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率；明天氣溫升，周日熱如夏。下周一至24日鋒面已遠離，大氣日趨穩定，白天晴熱如夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
至於梅雨季第4波鋒面何時來？他說，將超過10天之後才有南下的跡象，但因理論極限，各國模式勉強模擬的南下日期、差異很大，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。