聽新聞
0:00 / 0:00
第3波梅雨鋒面近尾聲 專家曝雨區轉移 午後南部山區留意短延時大雨
第3波梅雨鋒面已近尾聲，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天梅雨鋒面南移至巴士海峽，環境風向也轉為偏東風到東南風，中北部降雨趨緩。
今天台灣降雨趨勢，他說，東半部比西半部不穩定、南部又比北部不穩定。易下雨的區域，轉換為迎風面的東半部地區；加上午後熱力對流的發展，尤其是南部山區，也需多留意局部短延時大雨發生的機會。明天起由於環境水氣減少，氣溫逐日回升，天氣也將再度轉趨穩定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。