第3波梅雨鋒面近尾聲 專家曝雨區轉移 午後南部山區留意短延時大雨

第3波梅雨鋒面已近尾聲，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天梅雨鋒面南移至巴士海峽，環境風向也轉為偏東風到東南風，中北部降雨趨緩。

今天台灣降雨趨勢，他說，東半部比西半部不穩定、南部又比北部不穩定。易下雨的區域，轉換為迎風面的東半部地區；加上午後熱力對流的發展，尤其是南部山區，也需多留意局部短延時大雨發生的機會。明天起由於環境水氣減少，氣溫逐日回升，天氣也將再度轉趨穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。