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獨立書店「說故事」 聚集大稻埕

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台北大稻埕成為獨立書店聚落。圖為獨立書店「BOOKBAR1920s」。記者陳宛茜／攝影
台北大稻埕成為獨立書店聚落。圖為獨立書店「BOOKBAR1920s」。記者陳宛茜／攝影

「疑案辦」不只是文化內容品牌，還是一間集合Podcast錄音空間和共享辦公室的書店，販售推理文學書籍。「疑案辦」所在的大稻埕，近年吸引逾十家獨立書店落腳，包括郭怡美書店、季風帶、一間書店、現流冊店、書房有光及民樂書坊等。談到為什麼選擇在大稻埕落腳？許多書店店主表示：「大稻埕是有故事的地方。」

台灣首家專門經營推理小說的獨立書店「偵探書屋」也曾開在大稻埕。陳思宇表示，大稻埕歷史悠久，街巷處處是故事。曾驚動台大校長傅斯年寫評論的「十三號水門案」，就發生在「疑案辦」不遠處的淡水河畔。

四年前讀書共和國出版集團創辦人郭重興改造祖厝的「郭怡美書店」轟動一時，寫下大稻埕街屋變身書店的典範。同年開張的「現流冊店」主攻台灣文學、「季風帶」引進東南亞文學、「一間書店」鎖定旅人讀者。「BOOKBAR1920s」聚焦哲學書籍，「書房有光」主攻童書、社會議題，書店各有特色。

允晨文化發行人廖志峰去年在大稻埕開了「民樂書坊」，透過書店理解新時代讀者的閱讀習慣，「大稻埕是『有故事』的地方」，書店是『說故事』的地方。」鍾欣穎和先生開了「書房有光」，書店就像兩人堆滿書的居家，書架一邊是先生喜愛的社會國際議題，一邊是鍾欣穎專擅的童書。

大稻埕 獨立書店 陳思宇 文化 故事 十三號水門案 民樂書坊

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