多元素材交融 台灣推理文學契機

被封為「神劇」的南韓電視劇「信號」，改編自南韓一系列真實發生的疑案、懸案。「信號」紅遍亞洲後，這些「冷案」重新引起關注，包括華城連續殺人事件、新亭洞連續殺人事件，都在塵封多年找到了犯人。台灣可能拍出像「信號」一樣兼具口碑與票房、還擁有社會影響力的懸疑影視作品？

「疑案辦」創辦人陳思宇認為，「信號」也是南韓社會累積多年、水到渠成的結果，「台灣必須開始累積。」台灣推理作家協會理事長哲儀表示，已有不少台灣推理小說ＩＰ改編的影視作品登上國際串流平台，也有許多外譯到各國的小說，台灣推理文學逐漸走出書本，進入更廣泛的文化領域。

出版人詹宏志曾表示，不相信理性與科學辦案的社會，不易發展推理犯罪類型文學，這也是台灣推理文學困境。哲儀表示，如今台灣在許多優秀的鑑識、司法、蒐證、創作人才養成後，都有令人耳目一新的創作表現。

哲儀觀察，台灣推理文學目前最具潛力的特色，在於允許多元議題開發與各式元素融合。相較於日本衍生本格、社會派等分類，或南韓增強影視化與類型敘事的整合能力，「台灣的推理創作呈現一種尚未被完全定型的開放性。」這種開放性來自台灣的歷史與社會結構，經歷政權更迭、現代化與民主化的過程，台灣社會中同時存在不同世代、階級與價值觀的拉扯；這些元素反映的人際關係、產業結構、新聞媒體、司法制度，非常適合轉化為推理文學中的動機與衝突來源，成為各種謎團推演、犯罪敘事的背景。

「台灣社會尺度緊密，人與人關係網絡密集，社會議題或重大犯罪事件發生更有戲劇張力。」哲儀認為，相較歐美作品偏向個體對抗體制，日本作品強調結構與詭計，台灣推理有機會發展出更貼近現實人際關係與社會紋理的敘事方式，台灣作家如能將社會經驗轉化為故事創作的元素，反而更有機會被國際讀者理解與接受。