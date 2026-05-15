故宮「真假乾隆」策展人看台電「真假于右任」 品質有段差距

此刻正在故宮北院展出的書法展「真假乾隆」，由故宮書畫文獻處處長何炎泉策展，抓出乾隆題詩書法中由他人代筆的「假乾隆」。何炎泉指出，乾隆忙於朝政、本就沒有太多時間練書法，如今故宮所藏書畫中大量的乾隆題跋，多數是由臣子代筆，「影子寫手」高達五位。元代趙孟頫所繪的「鵲華秋色圖」是乾隆的愛畫，他在畫中九次題跋，其題字風格流暢，疑為張照代筆。何炎泉也透露判斷「真假乾隆」的秘訣，如果題字結構混亂、收筆拖泥帶水，肯定是「真乾隆」。

故宮收藏大量于右任書法，何炎泉也是于右任專家。談到近日鬧得沸沸騰騰的台電LOGO事件，他透露幾年前在北科大關於于右任的演講時，台下坐著台電總經理。他舉手發問、問台電LOGO這幾個字，是不是並非于右任親筆所寫。何炎泉反問他你怎麼知道不是于右任寫的？總經理表示自己也喜愛書法、但一直找不到這幾個字的來源，懷疑是員工摹字、並非使用于右任當初親筆寫給台電的原版。何炎泉也認為台電LOGO的字是摹字，「跟于右任的品質有一段差距」。

人非聖賢，誰不寫錯字。現代人寫錯字可用立可白修正，古代人寫錯字怎麼辦？故宮副院長余佩瑾預告下半年故宮精采展覽，6月將展出「錯字書法」，是故宮首個以錯字為主題的書法展。展中介紹古代書法作品中的的錯別字，以及造成錯誤的原因，並進一步說明歷來修正文字的方法與符號。

余佩瑾以雍正元年的「奏請恩賜臣父國材翎子」奏摺為例，山東巡撫黃炳代父求賜翎子，結果奏摺上的「翎子」寫成「翊子」。被「火眼金睛」的雍正發現，不但直接在「翊子」旁批上「錯字」兩字，還加一句「此奏孟浪、不是了！」