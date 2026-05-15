健康你我他／規律運動簡單吃 過敏頻率降低了

從年輕上班時就戴著隱形眼鏡，8、9年前開始，眼睛不時會癢，近視2000度的我，又隨著老花出現，決定告別隱形眼鏡，讓眼睛好好休息。本來以為是種解脫，沒想到眼睛過敏卻悄悄找上門。

一開始只是眼睛偶爾癢，後來逐漸頻繁，直到癢得受不了去就醫，才知道眼睛乾澀且嚴重過敏，連眼周的皮膚都抓到泛紅，眼科醫師還建議我去看皮膚科。之後每逢換季或空氣品質差時，我的眼睛就像失控般發癢，雙手忍不住一直揉抓，還常揉出幾次麥粒腫。

更慘的是，眼周到臉頰的皮膚常被抓到紅腫、灼熱、流淚，甚至破皮，只能靠吃藥慢慢恢復。住在高雄的我，面對空汙時好時壞，眼睛過敏症狀反覆上演，讓我很困擾。

醫師建議，應調整生活習慣，以提升免疫力。於是我每天帶著裝滿2000cc的水上班；一周去上兩次空中瑜伽，讓身體流汗、代謝；假日就前往山上踏青放鬆心情。飲食則補充營養，飯後吃蘋果、鳳梨或芭樂等抗過敏水果。

看似平凡的改變，卻慢慢顯現出效果，過敏發作的頻率降低了。我才明白，原來抗敏是一場長期抗戰。需要耐心與自律，簡單飲食、規律運動、保持良好習慣。

現在的我，學會與身體好好相處。簡單吃、規律動、常流汗，自然是最實在、也最適合我的抗敏之路。