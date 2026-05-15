腦部病變…思覺失調症 前5年是黃金治療期

台灣有約15萬人罹患思覺失調症，社團法人台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞表示，好發於15至35歲，發病正值高中、大學以及工作的青年階段，正是追求社會認同與同儕相處的時期，臨床上病人多仰賴家人與親友的陪伴支持。

衛生福利部八里療養院副院長黃正誼指出，思覺失調症是腦部病變，但要及早治療，因為腦部對藥物的反應會比較明顯，前5年是黃金治療期，但患者可能不知道生病，且擔心被汙名化，因此要踏出這一步並不容易。過去口服藥物容易忘記吃，現有長效針劑治療，從每月一次延長至每季、甚至每半年施打一次，能有效幫助患者穩定病情。

大學生「小林」正值青春年華，從高中開始出現被害妄想與幻聽，影響學業被迫休學2次，起初採口服藥物治療，卻因「每天服藥物像不斷提醒自己生病」的心理壓力，幾度中斷、病況反覆，所幸在家人支持與醫療團隊持續陪伴下，逐步轉為長效針劑治療，從每月一次延長至每季、每半年施打一次，逐漸回歸正常生活。

歐陽文貞表示，思覺失調症主要是大腦思考與知覺功能失調，導致患者出現幻聽或妄想等症狀，「出現不同的人格與情緒行為模式」，有些病人自稱「人格分裂」，是屬於完全不同類群。罹患思覺失調症詳細病因，可能是病毒感染、腦部受創或是其他原因。

歐陽文貞指出，協助病人穩定治療以回歸日常生活為主，除了藥物可近性，社會也需建立心理健康與社區支持的觀念，促進病友治療意願。

過去使用口服藥，患者容易忘記服用，黃正誼說，改為每三個月施打一次長效劑型後，病友一年內平均住院天數可大幅減少25天，且整體醫物支出更下降約46%，國際研究也證實，長效針劑可降低12%再住院率。