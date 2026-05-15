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打瘦瘦針掉髮、臉垮 恐營養不足

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
瘦瘦針快速瘦身，易有腸胃不適、肌肉流失、掉髮與顯老等問題。圖／123RF
瘦瘦針快速瘦身，易有腸胃不適、肌肉流失、掉髮與顯老等問題。圖／123RF

近年「瘦瘦針」熱潮席捲全球，不少人靠著GLP-1類藥物成功減重，但社群平台上也陸續出現「頭髮狂掉」、「臉部鬆垮顯老」、「打完便祕一星期」等抱怨，甚至有人直呼「瘦是瘦了，卻看起來更沒精神」。營養師林岑指出，這些副作用是減重過程中營養攝取不足、體重下降過快所引發的連鎖反應。

林岑表示，GLP-1類藥物主要作用是延緩胃排空、抑制食欲，許多人施打後吃得更少，但若沒有同步做好營養補充，或是依醫師建議正確調整劑量與飲食，反而容易出現腸胃不適、肌肉流失、掉髮與「瘦瘦針臉」等問題。

打瘦瘦針最常見腸胃不適，由於瘦瘦針會延緩胃排空速度，部分民眾在施打初期或調整劑量時，容易出現便祕、腹瀉、脹氣、惡心等症狀。林岑建議，除了增加飲水量與高纖蔬菜攝取外，也要避免油炸與辛辣食物，必要時可補充益生菌與消化酵素，幫助維持腸道機能。

另一項讓人焦慮的則是「掉髮」。林岑表示，快速減重時，如果蛋白質攝取不足，身體會優先把營養供給重要器官，頭髮就會進入休止期，增加落髮風險。一般成人每日蛋白質攝取量約每公斤體重1至1.2公克，減重期間可提高到1.2至1.6公克。若食量太少，可透過高蛋白飲補充營養，搭配營養素維持毛囊健康。

除了掉髮，「瘦瘦針臉」也成為熱門討論話題。林岑指出，當脂肪流失速度太快，臉部支撐感下降，再加上膠原蛋白流失，就可能導致雙頰凹陷、法令紋加深，看起來比實際年齡顯老。另外，不少人打針後出現疲倦、沒精神，這與長期熱量攝取不足有關，除了維持正常飲食，可適度補充維生素B群，幫助能量代謝。

醫界強調，藥物只是輔助，真正能長期維持體態的關鍵，仍在於飲食習慣、運動與生活型態調整。林岑提醒，瘦瘦針較適合作為減重初期的輔助工具，若只追求短時間快速變瘦，卻忽略營養補充與身體狀況，最後可能賠上健康與氣色。

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