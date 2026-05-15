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健康主題館／高血壓年輕化 青壯年每7人就1人超標

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
許多年輕人缺乏定期健檢與量血壓的習慣，想要了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。圖／123RF
許多年輕人缺乏定期健檢與量血壓的習慣，想要了解自己有無高血壓，每天量血壓是關鍵。圖／123RF

高血壓是「健康的沉默殺手」，我國每年有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命。國健署昨日公布最新血壓監測數據發現，高血壓不再只是老年人的問題，30至39歲青壯年族群中，血壓異常率高達15.1%，等於「每7人就有1人血壓超標」，顯示青壯年不可輕忽血壓問題。

初期無症狀 長期釀致命疾病

高血壓會持續損害血管和器官，引發多種致命或是導致失能的重大疾病。日前54歲承億創辦人戴俊郎因多發性腦溢血辭世，引起外界對心血管疾病的關注。台灣高血壓學會理事長林彥宏指出，腦中風可分為缺血性與出血性兩大類，其中俗稱「腦溢血」的出血性中風，最關鍵的危險因子就是高血壓。

國健署長沈靜芬表示，許多年輕人因缺乏定期健檢與量血壓的習慣，根本不知道自己罹患高血壓，等到出現中風、心臟病或腎臟病等併發症時，已經相當嚴重。最新國民營養健康調查顯示，30至39歲人口中，有高血脂者占18.7%、高血壓者9.7%及高血糖者2.5%，並隨年齡增加而上升。

沈靜芬指出，高血壓初期幾乎沒有症狀，卻是腦中風、心肌梗塞、腎臟病等重大疾病的重要危險因子。許多人以為30多歲仍屬年輕族群，但從最新成人預防保健資料來看，這個年齡層已開始出現明顯健康危機。

「高血壓是出血性中風最重要的危險因子。」林彥宏強調，長期血壓控制不佳，會讓腦血管長時間承受高壓，一旦血管脆弱、破裂，就可能造成腦出血，嚴重甚至危及生命。

國人吃太鹹 外食族易鈉過量

林彥宏指出，近年台灣高血壓人口有逐年增加趨勢，一方面與人口老化有關，另一方面則與外食、重鹹飲食、生活壓力及作息失衡密切相關。雖然現今心肌梗塞等心血管疾病因藥物進步，死亡率已有下降，但中風整體狀況改善幅度相對有限，其中高血壓控制率仍是一大關鍵。

近年高血壓有年輕化趨勢，林彥宏觀察，40、50歲正值事業衝刺期的中壯年族群，因工作繁忙、壓力大，容易忽略血壓管理。相較65歲以上退休長者，反而因時間較充裕，更願意規律回診、服藥與監測血壓，整體控制率佳。

林彥宏說，國人普遍「吃太鹹」，尤其外食族更容易鈉含量攝取過量。世界衛生組織（WHO）建議成人每日鈉攝取量應低於2000毫克，約等於5公克鹽巴，但多數民眾實際攝取量仍超標。高血壓患者應落實「少鹽、少加工、多蔬果」原則，養成規律運動、控制體重與戒菸，另養成居家「722高血壓量測」習慣，掌握血壓變化。

成人預防保健服務從114年1月1日起，將年齡下修至30歲，提供30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次免費篩檢。114年總服務人數達266萬人，較113年增加45萬人，成長20%。其中，30至39歲因首年納入服務，涵蓋率為11.1%；40歲以上民眾利用率為29.5%。

血壓量測標準

理想血壓：120／80毫米汞柱

高血壓標準：130／80毫米汞柱，可透過飲食、運動等生活調整

超過140／90毫米汞柱，建議就醫治療

高血壓 心血管疾病 腦中風 心肌梗塞 外食族 國健署

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