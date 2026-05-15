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故宮大盤點 70萬件文物配晶片

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮「龍藏經」特展的經文。記者蘇健忠／攝影
故宮「龍藏經」特展的經文。記者蘇健忠／攝影

故宮預計下半年啟動第四次故宮典藏文物大盤點，以五年時間完成近七十萬件典藏文物的盤點，並於二○三二年四月前完成盤點結案報告。

故宮院長蕭宗煌表示，將利用大盤點將每件文物配對ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification，無線射頻辨識）與QR code，整合實體文物與故宮數位典藏系統。此舉也讓故宮典藏與庫房管理系統進入數位化時代。

故宮昨舉辦媒體茶敘，蕭宗煌率領故宮團隊宣布下半年特展、新故宮計畫與大盤點進度。蕭宗煌透露，十多年前故宮舉行第三次大盤點時，自己以台博館館長身分擔任盤點委員，協助盤點書畫作品。後來也參與圖書文獻的盤點，發現這一組文物多到只能點數量、無法仔細看文物狀態。因此希望第四次大盤點能提早規畫，用更充足的時間盤點。

ＲＦＩＤ系統是近年博物館界崛起的新工具，藏品貼上ＲＦＩＤ晶片，提取等使用紀錄會一一掃描於晶片中。即使藏品達百萬件，館方也能透過ＲＦＩＤ即時掌握保存狀況；需提件、借展時亦能像圖書館借書一樣，透過登錄資料迅速查得藏品現況。台灣目前有國美館、台史博、史前館與科博館建置此系統。

至於去年再次被台北市文資審議打回票的故宮正館整建工程，故宮已於正館公開展示整建願景圖與模型，並將於廿二日舉辦論壇，續依文資法召開公開說明會後，完成修正計畫後再次送審。

此次增建的入口大廳是爭議核心，外界質疑其設計遮蔽古蹟、破壞歷史空間比例、玻璃帷幕與正館傳統宮殿衝突。故宮副院長黃永泰指出，本次修正方案已降低及縮小大廳的屋頂量體，其高度、寬度不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，降低對歷史建築本體的影響。蕭宗煌表示，增建主要目的是將樓地板推高，恢復故宮早年氣勢恢宏的主要入口「大紅門」。

蕭宗煌 故宮 文物 數位 博物館

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故宮預計下半年啟動第四次故宮典藏文物大盤點，以五年時間完成近70萬件典藏文物的盤點，並於2032年4月前完成盤點結案報告。故宮院長蕭宗煌表示，故宮將利用大盤點將每件文物配對RFID 與QR code，徹底整合實體文物與故宮數位典藏系統。盤點委員可透過平板設備進行清點紀錄查詢及盤點結果填報，提高作業彈性與工作效率，此舉也讓故宮典藏與庫房管理系統正式進入數位化時代。

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