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打造人本交通 民團：慢車環境要有配套

聯合報／ 記者胡瑞玲許維寧／台北報導

少子化情形愈來愈嚴重，因交通事故死傷的兒童人數卻愈來愈多，引發關注。民團直言，十八歲以下兒少交通事故死傷第一位的情況從未改變，且又以十四歲以下乘客搭乘機車為主，呼籲政府除建置人本交通工程，慢車環境建置及安全教育也要有配套。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，十八歲以下兒少交通事故死傷位處第一位的情況一直沒有改變，儘管內政部國土署、交通部斥資許多預算來改變人本交通工程項目，但實際改善情況不如社會所預期。

許雅荏分析，兒少死傷有八成為乘客，其中又有七成為搭乘機車所致，且多發生在十四歲以下兒童。但這幾年觀察到，除了機車事故外，騎乘自行車及微型電動二輪車導致的兒少事故件數也有上升趨勢。

許雅荏說，若要改善，仍要從機車下手，且慢車環境建置及安全教育要有配套，人本交通工程也要加快速度，學區實體人行道要做出來，這部分一直都沒做得很明確。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，孩童的視角跟大人不同、身高也有落差，通學道路應以學童安全、甚至以學童的視角，設計周邊學區交通規畫核心標準。此外，通學區內的轉角，可再設置相關標誌與提示；或進入通學區方圓幾公尺內，汽機車就應開始限速；甚至自行車、機車通行等也能另行規畫，好讓通學區內真正落實人車分離。

王瀚陽建議，可以從學區交通規畫做起，且應該以孩童的視角為準，否則以大人的視角著手規畫，還是很容易讓學童沒感覺。

交通部 人行道 交通事故 學區 機車

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