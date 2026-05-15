不減反升！兒童交通傷亡 4年增逾3成

今天是全國兒童安全日，時代力量黨主席王婉諭昨表示，為了改善行人地獄的問題，政府編列六六四億元的道安預算，然而兒童死傷人數不減反升，過去四年來，增幅約為百分之卅四，其中又以自行車事故最為驚人，要求行政院訂定「二○三○年兒童交通零死亡、傷亡減半」的目標。

多個小黨組成的「台灣前進陣線」昨在立法院舉行記者會，要求行政院、交通部及內政部將「騎自行車的孩子」納入人本交通預算，並依照兒童死傷率督導地方政府，訂定「二○三○年兒童交通零死亡、傷亡減半」的目標。

王婉諭指出，根據交通部統計，全國○至十二歲兒童交通事故死傷人數，一路從二○二二年的九三○七人，攀升至去年的一萬二五○七人，四年以來增加超過三二○○人、增幅高達百分之卅四，顯然行政院編列的人本交通預算並未換來孩子的平安。

王婉諭表示，全國兒童安全日是為紀念健康幼稚園火燒車事件，當時選擇捨身救人殉職的老師林靖娟而設立，然而如今孩子最大的安全威脅，就是每天都在行走的馬路。為了改善行人地獄的問題，中央政府編列六六四億元預算，其中四年四百億元的「永續提升人行安全計畫」已經執行兩百億元，兒童死傷人數卻不減反升。

王婉諭指出，過去四年以來，兒童交通死亡人數維持每年十五至廿人，受傷人數也不斷攀升，其中又以兒童自行車事故增加最為驚人，從四年前的七二六人，翻倍成長到去年的一六二○人，顯示在推動人本交通的同時，政府嚴重忽略騎腳踏車的孩子。

王婉諭說，時代力量要對行政院提出三項訴求，首先是六六四億元人本交通預算必須納入「騎自行車的孩子」，其次是依照「兒童死傷率」督導地方政府，要求高風險縣市提出更積極改善計畫，最後則是提出明確減量目標，除了二○三○年行人零死亡，更要做到「兒童交通零死亡、傷亡人數減半」，還給孩子一條平安回家的路。

對此，交通部表示，我國兒童交通安全主要面臨的問題包含用路人欠缺正確觀念、上下學通學空間不夠友善及用路人投機違規心態等，兒童受傷主要肇因是轉彎未依規定、未依規定讓車。為此，積極推動各項道安改善工作，持續滾動檢討修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文。