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劇場「遊林驚夢：巧遇 Hagay」將登場 探索神話、酷兒與科技

中央社／ 台北14日電
歷時5年發展，新媒體藝術先鋒鄭淑麗（左）攜手太魯閣族儀式傳承者藝術家東冬．侯溫（右）創作劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」，探索神話、酷兒與科技等跨領域議題，22日將在北藝中心球劇場首演。（北藝中心提供） 中央社
歷時5年發展，新媒體藝術先鋒鄭淑麗（左）攜手太魯閣族儀式傳承者藝術家東冬．侯溫（右）創作劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」，探索神話、酷兒與科技等跨領域議題，22日將在北藝中心球劇場首演。（北藝中心提供） 中央社

歷時5年發展，新媒體先鋒鄭淑麗攜手太魯閣族儀式傳承者藝術家東冬．侯溫創作的「遊林驚夢：巧遇 Hagay」，將在北藝中心球劇場首演，以劇場形式探索神話、酷兒與科技。

作品訴說獵人打獵，途中遭逢大雨，躲進樹洞避雨後沉沉睡去。醒來時走入一座閃閃發光的神秘森林，並遇見一群未著衣裳、優雅而美麗的男性靈群。他們彼此相擁、交疊，並向獵人介紹：「我們是Hagay。」「Hagay」指的是擁有女性特質的男性。

鄭淑麗從東冬的原始劇本出發，加入後殖民思考、部落變遷與科技幻想，舞台轉化為流動的森林幻境。觀眾將看見蝴蝶飛舞、山林移動，雷射光束化為編織與狩獵知識的傳遞媒介。最終一座靈橋將所有表演者匯聚到靈界，引領觀眾走出山林迷夢，迎向重生。

該作品歷經5年發展，巡演歐洲多地，2025年受邀至英國泰德現代美術館 （Tate Modern） 做世界首演，反應熱烈，今年首度回到台灣，以完整版展開在地首演。鄭淑麗表示，雖然自己長期使用數位影像等媒介創作，但讓科技進入「遊林驚夢：巧遇Hagay」的關鍵之一，是部落的「光」。

東冬表示，對太魯閣族來說，「光」是族人對「靈」的記憶，「原住民族之所以仍是原住民族，是因為仍然相信靈的存在」。

東冬對Hagay的思考始於2013年，透過作品探索自身性別氣質與存在狀態，他貼上女性紋面、穿上族服在溪谷起舞，回應夢境與肉身。但當時太前衛讓他遭受非議，東冬‧侯溫封存這個議題近10年，直到近年他看見年輕一代大方談論性別認同議題，決定讓Hagay以更成熟的姿態重回舞台。

過程中東冬‧侯溫不斷與部落耆老對話，透過藝術鬆動部落禁忌，現在部落有同性婚姻，男性去織布，女性去打獵等等，「就像地震後的裂縫會長出植物，性別角色的流動正是部落鬆動、進化的證明。」

鄭淑麗認為，作為觀眾完全不需要「讀懂」每一個符號或脈絡，只需要讓自己進入一種沉浸的狀態。「我們在倫敦演出時，有觀眾留言說一開始不知道自己會看到什麼，但最後完全沉浸其中。我覺得這個回饋很關鍵，這個作品不是要被完全解讀，而是要被經驗。」

「遊林驚夢：巧遇Hagay」將於5月22日至24日演出，地點在北藝中心球劇場。

太魯閣 藝術家 原住民 劇場

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