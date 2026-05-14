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時隔逾10年…故宮將啟動典藏文物第4次大盤點 首採無紙化作業

中央社／ 台北14日電
時隔10年以上，故宮即將在今年下半年啟動第4次典藏文物大盤點，並預計將在2032年4月完成結案報告。圖為故宮外觀。（聯合報記者潘俊宏／攝影）
時隔10年以上，故宮即將在今年下半年啟動第4次典藏文物大盤點，並預計將在2032年4月完成結案報告。圖為故宮外觀。（聯合報記者潘俊宏／攝影）

時隔10年以上，故宮即將在今年下半年啟動第4次典藏文物大盤點，並預計將在2032年4月完成結案報告。因應時代趨勢，此次將採取無紙化作業，未來更有利於管理文物。

國立故宮博物院自遷台後，曾於1951年至1954年、1989年至1991年、2008年至2012年進行過文物大盤點。國立故宮博物院長蕭宗煌今天於媒體茶敘表示，他在擔任國立台灣博物館長時，曾以盤點委員身分參與上次盤點。

蕭宗煌表示，過去參與故宮盤點流程完備，花費3年餘時間，剛開始時心情「從從容容」到後來結尾「連滾帶爬」，這次盤點預計將花5年時間，進行到2031年12月，也預計將整合故宮數位典藏計畫的數位資料庫計畫。

蕭宗煌表示，大盤點時會將故宮文物配對RFID（無線射頻識別）系統，如此未來在檢視文物或是行政處理時，只要一掃QR Code就可以知道所有訊息。如此也能在數位典藏系統建立盤點清單，相比以前紙本作業，盤點委員未來都可以透過平板進行作業，「基本上來說就是進入數位時代，未來管理會更好管理。」

國立故宮博物院 蕭宗煌 故宮 文物

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