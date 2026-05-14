故宮正館整建進度卡關 模型展示、論壇凝聚討論

故宮正館整建工程去年未通過北市府文資審議，故宮將於22日舉辦論壇，持續凝聚社會共識，後續將依法再次送審，正館整建願景模型現正展出，也讓民眾可直觀想像未來故宮樣貌。

國立故宮博物院長蕭宗煌今天於媒體茶敘表示，不可否認故宮的政治意涵很高，但相對而言，故宮團隊不論做什麼都非常謹慎。部分聲音會認為故宮正館整修執意要做什麼特定樣子，但故宮唯一的執意只有希望故宮更好，一切都會按照文資審查專業進行。

故宮正館整建工程去年6月30日未通過北市府文資審議，因應審議委員加強溝通的建議，故宮近日於正館展示整建願景圖及模型，22日論壇將與觀光、建築、文資保存等領域專家學者意見交流，後續將依文資法召開公開說明會後，完成修正計畫後再次送審。

今天故宮帶領媒體導覽正館整建願景模型，一大重點為打開建築中軸線，2樓大紅門出入口敞開，可讓民眾體驗傳統建築動線，大廳也將大幅度挑高，讓空間更為明亮。現今故宮第一展覽館與第二展覽館連通道路為人車衝突點，也將改善成行人空間。

蕭宗煌補充，與世界國際大博物館相比，故宮目前入口大廳天花板低矮，無法彰顯氣度，因此新的設計推高空間，並讓2樓原始大紅門可再露出，故宮正館整建的設計絕對是以建築及博物館專業考量，並交由台北市政府文資審議通過。

新故宮計畫不僅限於故宮正館整建，近期一大里程碑是至善路入口無障礙通道新建工程4月決標，蕭宗煌表示，現在民眾進入故宮需要爬樓梯或爬坡，但在無障礙通道完成後，就可以從至善路公車入口處透過連通道直達故宮第二展覽館。

不過，因無障礙通道新建工程順利發包，工程即將開始進行，蕭宗煌表示，為確保文物安全及參觀動線品質，原定第二展覽館預先規劃的展覽也將暫時順延，等待無障礙連通道工程完成二館即可順利完整運作。