快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮正館整建進度卡關 模型展示、論壇凝聚討論

中央社／ 台北14日電

故宮正館整建工程去年未通過北市府文資審議，故宮將於22日舉辦論壇，持續凝聚社會共識，後續將依法再次送審，正館整建願景模型現正展出，也讓民眾可直觀想像未來故宮樣貌。

國立故宮博物院蕭宗煌今天於媒體茶敘表示，不可否認故宮的政治意涵很高，但相對而言，故宮團隊不論做什麼都非常謹慎。部分聲音會認為故宮正館整修執意要做什麼特定樣子，但故宮唯一的執意只有希望故宮更好，一切都會按照文資審查專業進行。

故宮正館整建工程去年6月30日未通過北市府文資審議，因應審議委員加強溝通的建議，故宮近日於正館展示整建願景圖及模型，22日論壇將與觀光、建築、文資保存等領域專家學者意見交流，後續將依文資法召開公開說明會後，完成修正計畫後再次送審。

今天故宮帶領媒體導覽正館整建願景模型，一大重點為打開建築中軸線，2樓大紅門出入口敞開，可讓民眾體驗傳統建築動線，大廳也將大幅度挑高，讓空間更為明亮。現今故宮第一展覽館與第二展覽館連通道路為人車衝突點，也將改善成行人空間。

蕭宗煌補充，與世界國際大博物館相比，故宮目前入口大廳天花板低矮，無法彰顯氣度，因此新的設計推高空間，並讓2樓原始大紅門可再露出，故宮正館整建的設計絕對是以建築及博物館專業考量，並交由台北市政府文資審議通過。

新故宮計畫不僅限於故宮正館整建，近期一大里程碑是至善路入口無障礙通道新建工程4月決標，蕭宗煌表示，現在民眾進入故宮需要爬樓梯或爬坡，但在無障礙通道完成後，就可以從至善路公車入口處透過連通道直達故宮第二展覽館。

不過，因無障礙通道新建工程順利發包，工程即將開始進行，蕭宗煌表示，為確保文物安全及參觀動線品質，原定第二展覽館預先規劃的展覽也將暫時順延，等待無障礙連通道工程完成二館即可順利完整運作。

國立故宮博物院 蕭宗煌 故宮 北市府

延伸閱讀

曾引爆「文化統戰」質疑的成龍12生肖獸首現在怎麼了？ 故宮院長解謎

故宮龍藏經特展9日登場 感受跨越300多年慈悲祝願

【文化筆記】方慧潔／伊朗國王與北溝故宮的一段舊影

習近平：中美應深化相互理解 增進人民友善

相關新聞

鋒面發威！大雨特報再南移 8縣市恐一路炸到明天

中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

再下一天雨…16日起水氣逐日減少 天氣轉晴「高溫飆33度」

中央氣象署表示，降雨預計下到明天，尤其東半部地區仍要留意雨勢，16日之後水氣逐日減少，天氣轉為多雲到晴，各地溫度也逐漸回...

三班護病比將採平均計算 護團批「假達標」：過勞現況就地合法

護病比入法議題延燒，賴清德總統宣布明年5月實施，看似塵埃落定，但基層護理師並不埋單。台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣醫療改革基金會、家庭照顧者關懷總會等舉行記者會，批評衛福部所提「醫療機構設置標準」草案，採全院、全月平均計算，且允許醫院以支援人力灌水並在事後填報，也無實質監督機制，形同「讓護理師過勞現況就地合法」。

中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

瘦瘦針打到掉髮、臉垮？ 營養師：減太快恐「肌肉流失、老了10歲」

近年「瘦瘦針」熱潮席捲，不少民眾靠著藥物成功減重，但社群平台上也陸續出現「頭髮狂掉」、「臉部鬆垮顯老」、「打完便祕一星期」等抱怨，甚至有人直呼「瘦是瘦了，卻看起來更沒精神」。營養師林岑提醒，這些副作用是減重過程中營養攝取不足、體重下降過快引發的連鎖反應。

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放 登頂360度海景盡收眼底

被譽為「台灣龍珠」的基隆嶼，登山步道燈塔段現近日整修後全線開放通行，市府產發處表示，近期針對登山步道路段全面設施優化，包括強化步道地基穩定性、優化踏階結構，並加固沿線的安全圍欄設施，遊客可登海拔182公尺的山頂，360度湛藍海景盡收眼底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。