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「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放 登頂360度海景盡收眼底

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供

被譽為「台灣龍珠」的基隆嶼，登山步道燈塔段現近日整修後全線開放通行，市府產發處表示，近期針對登山步道路段全面設施優化，包括強化步道地基穩定性、優化踏階結構，並加固沿線的安全圍欄設施，遊客可登海拔182公尺的山頂，360度湛藍海景盡收眼底。

基隆市政府產業發展處表示，現在正是登島的最佳時機，島上的自然生態正展現出最迷人的姿態，5月期間漫山遍野的海桐花與隨風搖曳的百合花海正熱鬧盛放，妝點著翠綠的山巒。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，市府近期特別針對登山步道路段進行了全面的設施優化，包括強化步道地基穩定性、優化踏階結構，並加固沿線的安全圍欄設施。現在遊客可以一路順著更為穩固的山脊步道直達巔峰，親自走訪黑白相間、守護海疆的基隆島燈塔。

行走於全面優化後的步道間，除了飽覽無敵海景，還有機會邂逅麗紋石龍子、翠斑草蜥等豐富的動物生態。此外，島上特別設有以漂流木打造的藝術裝置，不僅成為拍照打卡的亮點，更增添了海洋人文氣息。

基隆嶼是火山島，地質景觀相當豐富，從被海潮磨圓的「跳石海岸」，到受海浪侵蝕形成的「巨象長鼻岩」，每一處都展現了大自然的鬼斧神工。在登高的過程中，遊客更可以親眼目睹著名的「基隆海檻」奇景，感受海底山脊造成海水流動落差，形成海面一邊平靜、一邊波濤洶湧的壯觀分界的雄偉氣勢。

基隆嶼登島採取總量管制與實名制預約，每日限額1200人，民眾可上登島預約平台查詢船班預約（網址：https://keelungislet-reserve.it-integrated.com/）。

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道全線開放，設施安全全面優化。圖／基隆市政府產發處提供

基隆嶼 基隆 登山

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