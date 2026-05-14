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緊急升遷13人…職災重建中心人事遭指黑箱 勞動部：依規作業

中央社／ 台北14日電
勞動部職災預防及重建中心執行長李柏昌（後排左二）5月底將離職。圖/重建中心提供
勞動部職災預防及重建中心執行長李柏昌（後排左二）5月底將離職。圖/重建中心提供

勞動部職災預防及重建中心執行長李柏昌5月底將離職，媒體報導，他在去職前緊急升遷13人、公文甚至用密件處理，挨轟黑箱，勞動部今天澄清，相關作業都依既有規範公開透明。

鏡週刊今天報導，由勞動部捐助成立的職災預防及重建中心執行長李柏昌即將去職，但卻在上月30日緊急升遷13人，且人事公文用密件處理，形同黑箱作業。

對此，勞動部今天澄清，重建中心各項人事招聘及內部甄選作業，一向都依照既有規範及公開透明原則辦理，這次相關職缺，是因114年12月22日組織編制調整後產生的遞補需求，考量鼓勵內部同仁爭取升遷、提升士氣，因此採內部遴選方式辦理。

勞動部也說，相關職缺公告都有刊登在中心內部系統，符合資格且有意願的同仁，都可以依程序自行投遞履歷參與甄選，整個流程從公告、資格審查、面談評選到最後錄取，都依既定程序辦理，並由評選委員依照專業能力、工作經歷、職能條件及職務需求進行獨立評估，並非由執行長或任何單一主管個人決定。

勞動部強調，整體評選過程重視公平、專業及一致性，相關會議紀錄與作業文件也都依規定完整留存，可供主管機關查核。

勞動部也說，人事案件本來就涉及個人資料保護，依相關法令及一般行政實務慣例，向來都是以密件方式辦理，以保障當事人權益及資料保密，這屬於例行性的通案作業程序，外界不宜因此做過度臆測或不當連結。

勞動部 職缺

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