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台灣提前達消除C肝目標 成果將於WHA周邊論壇交流

中央社／ 台北14日電

台灣10年努力，去年底提前達到消除C肝成果，衛福部今年初向世衛申請認證，尚待世衛內部程序處理；台灣消除C肝成果將於今年世界衛生大會（WHA）周邊論壇在日內瓦舉辦，與各國專家實質交流。

世界衛生組織（WHO）2016年推出2030年消除病毒性肝炎願景，衛生福利部去年底舉辦國際記者會，發表台灣提前2025年達消除C肝成果，診斷率、治療率均達9成以上等，向西太平洋區署提出認證申請，待國際專家檢核後正式發布成果。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。

各界關注世界衛生組織西太平洋區署是否已認證台灣消除C肝成果，衛生福利部國民健康署今天透過文字向中央社記者說明，已於今年年初向世界衛生組織西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」，將依世界衛生組織西太平洋區署內部程序處理。

國健署表示，為了讓國際更了解台灣在消除C型肝炎上的進展與成果，衛福部透過多元方式積極對外溝通與交流，今年世界衛生大會期間，預定於5月19日在日內瓦舉辦WHA周邊國際C型肝炎論壇，使國際深入瞭解台灣消除C型肝炎成果，並與國際專家進行實質交流與互動。

國健署表示，去年邀請國內專家投稿於國際期刊，共計發表綜述文章11篇及編輯評論1篇，並製成專刊；今年3月將部長投書轉知在台及駐外館處外媒，以傳達台灣於2025年消除C型肝炎各項指標已超越WHO消除C型肝炎路徑之金級標準，已於史瓦帝尼、厄瓜多等地主流媒體刊登。

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